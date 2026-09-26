Thái Lan 2-0 Pakistan: Cựu cầu thủ Chelsea lập công

20 phút của hiệp một trôi qua, Thái Lan chơi với tốc độ khá chậm và mới chỉ có một cú dứt điểm. Kritsada Kaman ngả người dứt điểm ở vị trí trống trải nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Sức ép của "Voi chiến" được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 32. Từ pha treo bóng bên cánh phải, Jude Soonsup-Bell đánh đầu nhưng bị thủ môn cản phá. Teerasak có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa đại diện Đông Nam Á vượt lên.

Thái Lan không cần tung đội hình mạnh nhất để đấu Pakistan. Ảnh: Minh Chiến.

Đến phút 42, mành lưới Pakistan rung lên lần thứ hai. Jude Soonsup-Bell, cầu thủ từng chơi cho Chelsea và Tottenham, ghi tên lên bảng tỷ số với cú chạm bóng chuẩn xác sau đường căng ngang của đồng đội. Chỉ ít phút sau, Teerasak lại lập công nhưng lần này, bàn thắng của anh bị từ chối vì lỗi việt vị.

Thái Lan gặp Pakistan lúc 16h ngày 26/9 trên sân Sijalak Harupat, Bandung. Khoảng cách giữa hai đội khá lớn khi Thái Lan đứng hạng 94 FIFA, còn Pakistan xếp thứ 198 theo bảng xếp hạng gần nhất.

Với tương quan ấy, ba điểm gần như là yêu cầu bắt buộc với thầy trò HLV Anthony Hudson. Bảng B còn có Việt Nam và Philippines, trong khi chỉ đội đứng đầu giành quyền vào chung kết, nên một cú sẩy chân trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng có thể khiến Thái Lan sớm rơi vào thế bất lợi.

So với ASEAN Cup hồi tháng 8, “Voi chiến” bước vào giải với lực lượng tốt hơn rõ rệt. Supachok Sarachat, Teeraphat Pruethong, Nicholas Mickelson cùng nhóm trụ cột trong nước như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Supachai Chaided hay Teerasak Poeiphimai đều góp mặt. Jonathan Khemdee là tổn thất đáng kể khi chấn thương đầu gối và phải rút khỏi danh sách.