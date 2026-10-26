Thái Kim Đỉnh – người dành trọn tâm huyết cho văn hóa, lịch sử quê hương

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng gia đình nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Sáng 26/10, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (1926-2026). Ông là một trí thức tiêu biểu, một nhà nghiên cứu tận tụy, người đã dành trọn cuộc đời cho việc tìm hiểu, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa, VHNT của quê hương Hà Tĩnh và xứ Nghệ.

Các đại biểu chủ trì buổi tọa đàm.

Dự tọa đàm có ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và thân nhân gia đình Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, bút danh Vũ Hoàng, sinh ngày 24/10/1926 tại làng Tường Xá, tổng Thịnh Quả, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, nay thuộc xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh; mất ngày 4/2/2017.

Ông là một trong những thành viên đầu tiên, tham gia sáng lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển Hội, cả trong thời gian công tác và sau khi nghỉ hưu.

Trong nhiều năm nghiên cứu, Thái Kim Đỉnh dành nhiều tâm huyết cho văn hóa, lịch sử, địa chí và văn học dân gian xứ Nghệ. Ông để lại nhiều công trình, bài viết về danh thắng, danh nhân, phong thổ, lễ hội; đồng thời tham gia dịch các tư liệu địa chí, thơ, câu đối bằng Hán Nôm.

Các công trình của ông góp phần lưu giữ nhiều tư liệu về đất và người Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh, tạo nguồn tư liệu có giá trị cho nghiên cứu văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống địa phương.

Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người từng gắn bó với Thái Kim Đỉnh tập trung làm rõ những đóng góp nổi bật, giá trị khoa học cũng như sức sống của các công trình ông để lại. Nhiều câu chuyện, kỷ niệm về nhân cách, phương pháp làm việc và tình yêu quê hương của nhà nghiên cứu cũng được chia sẻ.

Nhà văn Đức Ban, Tiến sĩ Võ Hồng Hải bày tỏ lòng ngưỡng mộ về trí tuệ, nhân cách và chia sẻ những kỷ niệm về nhà Nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, có nhiều danh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp vào kho tàng văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy đó, Thái Kim Đỉnh là một nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, nghiên cứu và làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật của quê hương.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, những công trình ông để lại không chỉ có giá trị về mặt học thuật mà còn là nguồn tư liệu phục vụ bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và phát triển văn hóa Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Tọa đàm.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thái Kim Đỉnh cũng là dịp nhìn lại những giá trị ông để lại và đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cùng đội ngũ nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Hà Tĩnh; quan tâm kết nối, bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu, văn nghệ sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, khơi nguồn sáng tạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, sáng tác văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Ông Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thành viên của Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, tại Tọa đàm, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã ra mắt Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và trách nhiệm là Nhà nghiên cứu Lê Văn Tùng, Nhà văn Đức Ban, Nhà Lý luận phê bình Hà Quảng, TS. Võ Hồng Hải…