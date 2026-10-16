Thái Hòa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 của xã Thái Hòa được phân bổ là 131 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ giải ngân và sớm đưa các công trình vào sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp.

Trong đó, địa phương chú trọng giải ngân các dự án đã phê duyệt quyết toán, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp. Đối với các dự án khởi công mới, địa phương chỉ đạo quyết liệt khâu hoàn thiện thủ tục pháp lý, thẩm định và tổ chức đấu thầu công khai để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã duy trì họp giao ban định kỳ với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Dương Văn Thịnh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phương Đông, nhà thầu thi công dự án Nhà văn hóa thôn Phú Xuân chia sẻ: Ý thức được tầm quan trọng của công trình đối với đời sống người dân, cũng như áp lực giải ngân vốn của địa phương, đơn vị đã xây dựng phương án thi công khoa học nhất. Chuẩn bị sẵn nguồn vật liệu, huy động tối đa nhân lực, máy móc và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, các hạng mục đều đạt và vượt kế hoạch. Nhà thầu tự tin sẽ hoàn thành công trình trước thời hạn để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng sớm.

Sự quyết liệt trong điều hành và nỗ lực của các nhà thầu đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Tính đến hết tháng 9, xã Thái Hòa đã giải ngân đạt 85% tổng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ năm 2026.

Ông Đỗ Minh Thu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thái Hòa cho biết: Mặc dù công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch, nhưng với quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu trước tháng 12/2026, thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Cụ thể, địa phương yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ thi công và giải ngân chi tiết cho từng dự án, lấy đó làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc theo từng tuần, từng tháng.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình và giải ngân vốn đầu tư công, xã Thái Hòa cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp với nhà thầu tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; đôn đốc các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, vật tư và máy móc để bứt phá khối lượng; hoàn thiện các thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng, không để dồn ứ vào cuối năm.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xã Thái Hòa đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế và lập danh mục dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2027. Việc chuẩn bị sớm này nhằm đảm bảo các công trình được triển khai ngay khi có quyết định phê duyệt, vừa tối ưu hóa hiệu quả ngân sách nhà nước, vừa đáp ứng kịp thời kỳ vọng của Nhân dân.

Những công trình giao thông, hạ tầng và thiết chế văn hóa hoàn thành đúng tiến độ đang tạo ra diện mạo nông thôn mới khởi sắc, mở ra không gian phát triển mới, đóng vai trò là đòn bẩy tạo đà cho kinh tế - xã hội của Thái Hòa tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.