Thầy dùi là cách gọi dân gian mang sắc thái châm biếm, chỉ những người gieo lời gièm pha, khơi gợi bất hoà hoặc xúi giục người khác. Qua tiếng cười trào phúng cùng những hình ảnh giàu liên tưởng, Hoàng Thuỳ Linh và các cộng sự gửi gắm niềm tin vào thiện ý, sự tỉnh táo và cách con người cùng nhau tạo nên những thay đổi.

Khai thác tinh thần ấy, ca khúc đặt tiếng cười bên cạnh một lời tự nhắc với câu hát: “Đừng ai như ông thầy dùi”. Ý nghĩa rằng, hãy biết cân nhắc điều mình nói, chuyên tâm làm tốt công việc, trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn và đối đãi với nhau bằng thiện ý.

Đó cũng là thái độ sống Hoàng Thuỳ Linh mong muốn theo đuổi: Giữ sự điềm tĩnh trước những xáo động, nhận biết điều gây chia rẽ và lựa chọn cách ứng xử có trách nhiệm. Trong tinh thần ấy, sự bình an bắt đầu từ những việc gần gũi, từ cách mỗi người chăm sóc các mối quan hệ và góp phần tạo nên tính xây dựng, sự gắn kết trong môi trường sống của mình.

Thầy dùi đánh dấu sự kết hợp tiếp theo giữa Hoàng Thuỳ Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau Gieo quẻ và Hạ phỏm thuộc album LINK, ra mắt năm 2022. Ca từ vận dụng chất liệu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, đưa cách nói vè dân gian vào nhịp điệu và cảm xúc của một ca khúc đương đại.

Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, các bài vè kết hợp với âm sắc và nhịp điệu của trống đương đại. Tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp cùng những âm thanh gợi nhắc đời sống và tự nhiên góp phần tạo nên một không gian âm nhạc nhiều tầng sắc thái.

Qua sự kết hợp này, chất liệu văn hoá Việt tham gia vào cả cách kể chuyện lẫn cấu trúc âm nhạc, phối khí. Những câu nói được lưu truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục cất tiếng trong hiện tại, chạm đến các vấn đề vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Đây cũng là hướng đi Hoàng Thuỳ Linh bền bỉ theo đuổi trong hành trình nghệ thuật.

MV Thầy dùi được Hoàng Thuỳ Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng và những cộng sự của mình, xây dựng nên một tác phẩm âm nhạc giàu chất điện ảnh (music movie) với kỹ thuật quay dựng, dàn cảnh công phu, xoay quanh cốt truyện nhiều lớp lang. Sự cộng tác giữa các nghệ sĩ mở ra một không gian nơi âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ và kỹ xảo cùng tham gia kể chuyện.

Mở đầu chương âm nhạc mới, Thầy dùi tiếp tục hành trình Hoàng Thuỳ Linh cùng các cộng sự tìm kiếm cách kể những câu chuyện đương đại từ vốn văn hoá Việt Nam. Từ một lời nhắc dân gian đến hình ảnh non sông thanh bình, sản phẩm gửi gắm mong muốn về một đời sống nơi con người biết gìn giữ thiện ý, cùng nhau lao động, sáng tạo và vun đắp sự thịnh vượng.