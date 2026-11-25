Ảnh minh họa: AI

Thà rằng Huệ cứ khóc lóc, vật vã, rủa xả kẻ bội bạc như phản ứng của một người bình thường; đằng này, cô cứ ráo hoảnh như người ngoài cuộc.

Thật ra, Huệ đau lắm, nỗi đau tưởng chừng có thể đánh gục cô, nhưng không hiểu sao Huệ lại trơ ra chịu đòn số phận như vậy. Cô thôi không đến công ty nữa bởi cô không thể giáp mặt với hai kẻ vừa hạ cô bằng một đòn chí tử: Hoàng- chồng cô và Tuyết - bạn thân của hai người.

Hoàng với Huệ là bạn học từ thời phổ thông, Hoàng là lớp trưởng, Huệ là bí thư chi đoàn. Cả hai đều học giỏi, đều hăng hái tham gia hoạt động Đoàn, Hội và lớp nên có nhiều dịp gần gũi nhau và mối tình học trò đã nảy nở, được bạn bè tích cực "đẩy thuyền". Trong mắt họ, cặp 2H này là một cặp trời sinh, hiếm có đôi nào đẹp hơn thế.

Cả hai đều thi đỗ vào những trường đại học tốp đầu. Tuy không học cùng trường nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau, dành cho nhau khoảng thời gian ít ỏi sau giờ lên lớp. Ai cũng hiểu rằng một đám cưới đẹp như mơ và hạnh phúc viên mãn là phần thưởng tất yếu dành cho họ.

Tốt nghiệp đại học, hai vợ chồng quyết định mở công ty riêng. Với nhiều người, đây là sự mạo hiểm, nhưng 2H luôn muốn thử sức mình, luôn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, và họ đã thành công. Công ty làm ăn phát đạt, họ đã mua được nhà, xe. Mẹ Hoàng được chăm sóc y tế tốt nên sức khỏe ngày một khá lên. Hai con của họ được học ở những trường tốt nhất thành phố.

Mọi sự bắt đầu từ một buổi họp lớp. Khi được bạn bè chúc mừng thành công của 2H, Hoàng đã nói một câu rất chân tình:

- Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng cũng có phần may mắn nữa! Tôi phải cảm ơn Huệ, cô ấy vừa là hậu phương vững chắc, vừa là người đồng hành vĩ đại của tôi!

Cả lớp reo hò chúc mừng, "zô zô" thật náo nhiệt. Chỉ có một người lặng lẽ ngồi im. Đó là Tuyết. Những người tinh ý sẽ nhận ra bởi họ biết, ngày xưa Tuyết thầm thích Hoàng nhưng Hoàng lại chọn Huệ.

Vốn là người tinh tế, Huệ đến bên Tuyết:

- Cậu ra vui với mọi người đi! Cuộc sống giờ thế nào?

Qua chuyện trò, Huệ mới biết Tuyết đang gặp khó khăn. Cơ quan đang sắp xếp quy hoạch lại nên Tuyết bị chuyển vào chỗ hầu như chỉ ngồi chơi xơi nước.

Đêm hôm đó, Huệ bàn với chồng "Hay là chúng mình mời Tuyết về công ty làm?". Tuyết vốn học hành cũng khá, lại đúng chuyên môn có thể hỗ trợ cho công ty. Hoàng đồng ý ngay. Và, họ không thể ngờ quyết định này là sai lầm lớn nhất của họ.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Tuyết chứng tỏ năng lực và đã được ban giám đốc đưa vào vị trí trợ lý cho giám đốc Hoàng; vị trí mà trước đó Huệ đã từ chối vì không muốn tình cảm riêng sẽ xen vào việc công.

Lúc đầu Tuyết làm tròn bổn phận của mình với lòng biết ơn sự giang tay giúp đỡ của vợ chồng Hoàng. Dần dần, sự gần gũi, chứng kiến người mình từng thầm yêu trộm nhớ thông minh, quyết đoán, bản lĩnh ra sao đã khiến cô say đắm. Tình cũ trong Tuyết trỗi dậy. Cô âm thầm chăm sóc anh, đặt ly nước trước mặt đúng lúc anh cảm thấy khát, đưa cái bánh quy cho anh khi anh vừa nhăn trán bởi cơn đau dạ dày mới nhói lên.

Cô sắp xếp công việc hợp lý để anh đỡ mệt mỏi. Rồi tự lúc nào, cô tự mình giải quyết một số việc mà không cần hỏi Hoàng. May mắn là những quyết định ấy thường đúng khiến Hoàng nể phục và dần quen với sự có mặt, chăm sóc của cô bạn cũ.

Ảnh minh họa: AI

Việc gì đến cũng đến. Trong một lần đi công tác, sau khi bàn bạc công việc với Hoàng xong, Tuyết nấn ná chưa về phòng ngay. Cô bất ngờ ôm choàng lấy Hoàng trong hơi thở gấp gáp, trong lúc hơi rượu còn đang nồng:

- Hoàng! Hoàng có biết là mình yêu Hoàng từ lâu lắm rồi không, từ khi còn đi học, và mình chịu thua Huệ, mình đành rút lui vì Hoàng đã chọn Huệ. Nhưng tình yêu thì không một ngày nào nguôi ngoai, cho đến tận bây giờ!!!

Hoàng gục ngã trước sự nhiệt thành, say đắm, nóng bỏng của Tuyết...

Đến khi Huệ và cả công ty biết chuyện thì họ đã đi quá xa. Không chờ Hoàng lên tiếng, Huệ chủ động viết đơn ly hôn khi biết Tuyết đang mang thai. Hoàng chịu trận cuồng nộ dữ dội của gia đình đôi bên vì họ quá hiểu Huệ và sai lầm của Hoàng đã sờ sờ ra đấy.

Anh em trong công ty thì không dám lên tiếng, họ né tránh gặp cả Hoàng và Tuyết.

Huệ nghỉ việc, đi làm thuê cho một công ty khác, vùi đầu vào công việc, chăm sóc mẹ chồng, nuôi dạy các con, cô không để mình rảnh rỗi.

Tưởng mọi chuyện đã chấm dứt nhưng không ai học được chữ ngờ. Quá tự tin vào mình, nhân lúc Hoàng rối trí vì hôn nhân tan vỡ, gia đình lên án, Tuyết ngày càng có những quyết định táo tợn và rồi cô mắc sai lầm, công ty thua lỗ liên tục, các đối tác thuê dân xã hội đen đến đòi nợ mỗi ngày.

Không chịu nổi áp lực, Tuyết và Hoàng bỏ trốn. Nhưng họ không thể mang theo đứa con nhỏ nay đây mai đó nên đã lén về nhà. Hoàng quỳ sụp dưới chân mẹ xin lỗi và cầu xin Huệ hãy rộng lòng cho vợ chồng anh gửi đứa nhỏ. Họ sẽ đi đến một nơi không ai biết, sẽ làm lại từ đầu và khi nào đủ điều kiện sẽ về trả nợ và đón con.

Nếu là người nhỏ mọn, đứng trước cảnh này, Huệ sẽ hả hê lắm. Nhưng Huệ chua xót khi thấy Hoàng - một thời nổi như cồn trong giới kinh doanh, nay khốn khổ, hèn hạ đến thế. Mặt Tuyết thì xanh như chàm đổ, cô cũng ngồi sụp xuống ôm đứa bé vào lòng mà không dám ngẩng mặt lên.

Huệ động lòng trắc ẩn. Đứa bé không có tội tình gì. Dù sao bố nó cũng một thời đầu gối tay ấp với mình, dù sao nó cũng là em của hai con mình. Và Huệ chấp nhận nuôi đứa bé chưa đầy 2 tuổi.

Cô quay lại công ty, quyết tâm cứu lấy cơ ngơi mình từng gây dựng. Được anh em trong công ty ủng hộ, được dân xã hội đen chấp nhận để yên cho cô làm lấy tiền trả nợ; từng bước cô vực lại công ty.

Anh em có việc làm, đời sống tối thiểu được đảm bảo, các đối tác dần tin cậy, nối lại làm ăn. Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần. Rồi cũng đến ngày cô thoát khỏi cảnh nợ nần và gọi chồng cũ về nhận lại con.

Hai vợ chồng Hoàng ôm chặt đứa bé, nước mắt lã chã rơi. Họ liên tục lập bập cảm ơn, xin lỗi...

Huệ cũng ứa nước mắt khi chứng kiến Hoàng ôm 3 đứa trẻ vào lòng nghẹn ngào:

- Bố xin lỗi các con, xin các con...

Sóng gió đã qua, tuy Huệ đề nghị vợ chồng Hoàng quay lại công ty làm để cô sẽ rời đi nhưng Hoàng lí nhí:

- Anh không còn mặt mũi nào nữa! Cảm ơn em đã tha thứ!!!