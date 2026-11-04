Thái độ của Son Ye Jin khi Hyun Bin đóng cảnh tình cảm với người khác

Son Ye Jin và Hyun Bin là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Hàn Quốc. Sau khi nên duyên từ màn ảnh đến đời thực, cả hai thường xuyên khiến công chúng chú ý bởi những tương tác ngọt ngào và cách thể hiện tình cảm dành cho đối phương.

Mới đây, vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin cùng xuất hiện tại sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh. Cặp đôi thu hút sự chú ý từ khán giả với ngoại hình nổi bật cũng như màn trò chuyện hài hước liên quan đến chuyện đóng cảnh tình cảm trên màn ảnh sau khi kết hôn.

Son Ye Jin và Hyun Bin tại sự kiện mới đây. (Ảnh Star News)

Cụ thể, khi được hỏi liệu có sẵn lòng hợp tác với các bạn diễn khác trong những bộ phim tình cảm hay không, Son Ye Jin thoải mái trả lời: "Nếu có thể để chúng tôi diễn thì tất nhiên tôi rất biết ơn".

Tuy nhiên, khi phóng viên chuyển hướng câu hỏi sang Hyun Bin, nữ diễn viên lập tức thay đổi thái độ và bật cười: "Chuyện này thì tôi phải cân nhắc một chút".

Câu trả lời ngắn gọn của Son Ye Jin nhanh chóng khiến không khí tại sự kiện trở nên thú vị. Dù không trực tiếp phản đối chuyện chồng đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ, nữ diễn viên vẫn khéo léo bày tỏ sự cân nhắc của mình. Phản ứng này cũng cho thấy cô có những suy nghĩ riêng khi nhắc đến việc Hyun Bin thể hiện tình cảm với người khác trên màn ảnh.

Đáng chú ý, Hyun Bin cũng nhanh chóng tiếp lời vợ bằng một câu trả lời khiến nhiều người thích thú: "Nếu cô ấy không cho tôi diễn thì kết quả gần như đã được định đoạt rồi".

Bên cạnh màn đối đáp này, những tương tác của cặp đôi tại sự kiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Son Ye Jin và Hyun Bin cùng thực hiện động tác tạo hình trái tim khi chụp ảnh.

Son Ye Jin và Hyun Bin tình tứ tại sự kiện. (Ảnh Star News)

Son Ye Jin và Hyun Bin vốn là những đồng nghiệp ăn ý trên màn ảnh, dần phát triển tình cảm rồi chính thức kết hôn vào năm 2022. Cặp đôi hiện có một con trai chung. Dù đã lập gia đình, cả hai vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tiếp tục gặt hái những thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp.

Năm 2025, Son Ye Jin và Hyun Bin cùng được vinh danh tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh, lần lượt nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc. Việc cùng đạt được thành tích nổi bật trong cùng một mùa giải càng khiến cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng.

Màn đối đáp tại sự kiện mới đây một lần nữa cho thấy sự ăn ý của vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin. Không cần những lời bày tỏ tình cảm quá phô trương, cả hai vẫn khiến khán giả thích thú bởi cách quan tâm, tôn trọng và dành sự ưu tiên cho đối phương.