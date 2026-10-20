Thái độ của siêu mẫu Kendall Jenner khi em gái diện trang phục 50 triệu USD tại Victoria's Secret

Theo Page Six, Kylie Jenner vừa có màn ra mắt gây chú ý tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, diễn ra ngày 18/10 tại Sony Pictures Studios ở Los Angeles, Mỹ. Dù Kendall Jenner mới là người có nhiều kinh nghiệm trình diễn thời trang chuyên nghiệp trong gia đình, nữ siêu mẫu được cho là hoàn toàn ủng hộ việc em gái xuất hiện trên sàn diễn đình đám.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six hôm 19/10 rằng Kendall Jenner vô cùng ấn tượng trước màn thể hiện của Kylie. "Kendall nghĩ Kylie đã làm rất xuất sắc", người này chia sẻ.

Kylie Jenner vừa có màn ra mắt gây chú ý tại Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Đáng chú ý, trước khi tham gia chương trình, Kylie Jenner đã chủ động tìm đến chị gái để xin lời khuyên. Mặc dù từng có kinh nghiệm trình diễn trên sàn catwalk, nữ người mẫu 29 tuổi vẫn muốn học hỏi thêm từ Kendall để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng.

Nguồn tin cho biết Kendall đã đưa ra một số gợi ý hữu ích, nhưng bản thân cô cũng nhận thấy Kylie vốn có tố chất tự nhiên và đã sẵn sàng cho màn ra mắt.

Một nguồn tin khác khẳng định Kendall rất ủng hộ quyết định tham gia Victoria's Secret của em gái. Người này đồng thời nhấn mạnh các chị em trong gia đình Kardashian - Jenner luôn dành cho nhau sự động viên và ủng hộ chân thành.

Một nguồn tin chia sẻ rằng Kendall rất ủng hộ quyết định tham gia Victoria's Secret của em gái.

Tại chương trình năm nay, Kylie Jenner khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên sàn diễn với chiếc Fantasy Bra trị giá lên đến 50 triệu USD, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng. Thiết kế nội y xa xỉ được chế tác bởi Jacob Arabo - nhà kim hoàn đứng sau thương hiệu trang sức Jacob & Co.

Theo thông tin từ nhà thiết kế, chiếc áo được đính hơn 4.400 viên kim cương với nhiều kiểu cắt khác nhau, bao gồm hình quả lê, trái tim, tròn, oval và marquise. Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật nhất của thiết kế là viên kim cương vàng nằm ở vị trí trung tâm, có giá trị lên đến 22 triệu USD.

Sự xuất hiện của Kylie Jenner với món trang sức đắt đỏ này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Bên dưới hàng ghế đầu, bạn trai của Kylie là tài tử Timothée Chalamet cùng mẹ cô - Kris Jenner đã có mặt để theo dõi và cổ vũ. Trong khi đó, Kendall Jenner lại không xuất hiện trong danh sách người mẫu trình diễn lẫn khu vực khán giả. Hiện chưa rõ lý do nữ siêu mẫu vắng mặt tại sự kiện.

Trước đó một ngày, Kendall có lịch trình khá bận rộn khi tham dự một hoạt động của thương hiệu rượu do cô sáng lập. Sau đó, người đẹp 30 tuổi tiếp tục góp mặt tại Academy Museum Gala 2026 và bữa tiệc hậu sự kiện cùng bạn trai Jacob Elordi.

Được biết, Kendall Jenner từng ba lần sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show vào các năm 2015, 2016 và 2018. Vì vậy, việc Kylie Jenner tiếp nối chị gái xuất hiện tại chương trình thời trang nổi tiếng càng khiến công chúng quan tâm đến phản ứng của Kendall.

Kendall Jenner từng ba lần sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show vào các năm 2015, 2016 và 2018.

Dù không trực tiếp có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của em gái, những tiết lộ từ người thân cận cho thấy Kendall Jenner vẫn dành sự ủng hộ cho Kylie, thay vì có bất kỳ sự cạnh tranh nào giữa hai chị em.

Hiện đại diện của Kendall và Kylie Jenner chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu bình luận từ Page Six.