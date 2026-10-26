Thái độ của Mỹ với Ukraine và Iran có thể đảo chiều nếu đảng của Tổng thống Trump thua bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động ở Georgia ngày 24/10. (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ cho rằng đảng Cộng hòa đã để chính quyền của Tổng thống Donald Trump tự ý tuyên chiến và kiểm soát chi tiêu, mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định những quyền hạn này thuộc về các nghị sĩ.

Dưới đây là một số cách mà Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể kiềm chế chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump.

Hạn chế cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Trump không xin Quốc hội phê chuẩn trước khi phát động cuộc chiến với Iran vào ngày 28/2. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhiều lần bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt cuộc chiến, trừ khi ông được Quốc hội chấp thuận. Một trong các nghị quyết đã được thông qua với sự ủng hộ của một số ít nghị sĩ Cộng hòa, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã phớt lờ nghị quyết đó.

Nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, đảng Dân chủ có thể cắt giảm ngân sách quốc phòng nhằm gây sức ép buộc ông Trump phải xin phép Quốc hội để tiếp tục cuộc chiến. Họ cũng có thể yêu cầu các quan chức chính quyền ra điều trần công khai về những kế hoạch của mình.

Tăng cường hỗ trợ Ukraine

Ông Trump phần lớn đã đình chỉ viện trợ tài chính và quân sự trực tiếp của Mỹ cho Ukraine, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng với Kiev trong nỗ lực chống lại Nga.

Gần đây nhất, ông đã khiến nhiều thành viên Quốc hội, trong đó có cả nghị sĩ Cộng hòa, tức giận khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu diesel và miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Nếu giành chiến thắng tại cả hai viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đảng Dân chủ sẽ có quyền quyết định những vấn đề nào được đưa ra bỏ phiếu và thời điểm tiến hành.

Điều này có thể giúp họ thông qua các gói viện trợ mới cho Ukraine. Những gói viện trợ này nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ 2/3 cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.

Đảng Dân chủ cũng có thể nhắm tới những chính sách khác của ông Trump. Chẳng hạn, Hạ nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York - người có thể đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cơ quan này, đã đề xuất một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn kế hoạch của ông Trump về đưa dầu diesel Nga trở lại thị trường toàn cầu.

Chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel

Sự ủng hộ dành cho Israel trong nội bộ đảng Dân chủ đã sụt giảm mạnh do cách nước này tiến hành cuộc chiến tại Dải Gaza, khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng. Tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Bờ Tây bị Israel chiếm đóng và mối quan hệ chặt chẽ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với đảng Cộng hòa là những yếu tố góp phần vào sự thay đổi này.

Đảng Dân chủ có thể hạn chế hoặc chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel. Trong năm tài chính gần nhất, khoản viện trợ này lên tới 3,8 tỷ USD, nhiều hơn số tiền Mỹ cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào khác.

Mùa hè năm nay, gần một nửa số nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ cắt viện trợ cho Israel. Ngay cả một số nghị sĩ bỏ phiếu phản đối đề xuất đó vẫn ủng hộ việc hạn chế cung cấp một số loại vũ khí cho Israel, như bom hạng nặng.

Hạn chế chi tiêu quân sự và khôi phục viện trợ nước ngoài

Đảng Dân chủ có xu hướng ủng hộ hạn chế chi tiêu quân sự nhiều hơn đáng kể so với đảng Cộng hòa của ông Trump.

Năm nay, Tổng thống Trump đề nghị tăng ngân sách quân sự lên mức chưa từng có, với mức tăng 67%, đưa tổng ngân sách đạt 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã ngăn chặn đề xuất này tại Thượng viện, với lý do ông không xin phép Quốc hội về cuộc chiến với Iran, cũng như cắt giảm mạnh các chương trình phúc lợi xã hội.

Ông Trump cũng giữ lại hoặc hủy bỏ hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài mà Quốc hội đã phê chuẩn. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ tức giận trước những khoản cắt giảm này và cho biết sẽ tìm cách khôi phục nguồn tài trợ.