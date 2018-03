Thái Bình: Vay tiền không trả còn đe dọa, mang súng bắn vào nhà chủ nợ

Với mác công an, Phạm Minh Thái được được chị Lê Thị Hạnh cho vay 500 triệu đồng để giải quyết việc gia đình. Quá hạn không trả, chị Hạnh liên tục đòi tiền thì bị Thái dọa giết và mang súng đến bắn vào nhà chị Hạnh.

Ngày 29/3, thông tin từ Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, đang tiến hành xác minh, xử lý vụ con nợ dọa giết rồi mang súng bắn vào nhà chủ nợ vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo trình báo của chị Lê Thị Hạnh (SN 1973, trú tại xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy), do có quen biết với Phạm Minh Thái (SN 1992, trú tại thôn Nhạo Sơn, xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy) là cán bộ Công an huyện Thái Thụy nên chị tin tưởng cho Thái vay 500 triệu đồng để giải quyết việc gia đình, với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng.

Theo thỏa thuận, khi nào cần lấy lại tiền thì chị Hạnh báo trước cho Thái 30 ngày. Đến khi cần tiền, chị Hạnh đã rất nhiều lần thông báo cho Thái biết nhưng hơn 7 tháng trôi qua, Thái vẫn không chịu hoàn trả tiền. Chị Hạnh đến nhà để tìm gặp Thái thì Thái trốn tránh, gọi điện, nhắn tin thì Thái không trả lời.

Mới đây, chị Hạnh liên lạc được với Thái và yêu cầu trả nợ thì Thái có thái độ cùn cáu, chửi bới chị Hạnh. Thái tuyên bố sẽ giết chị Hạnh rồi tự sát, còn tiền để cho vợ con tiêu chứ không trả nợ chị Hạnh.

Thái cùng các đối tượng mang súng đến bắn vào nhà chị Hạnh (Ảnh do nạn nhân cung cấp)

Khoảng 12 giờ trưa ngày 06/03/2018, Thái cùng hai đối tượng khác mang súng đến bắn 4 phát vào cửa nhà chị Hạnh, trong đó có 1 viên xuyên qua khe cửa cuốn găm vào tường ở trong nhà. Rất may, viên đạn đã không gây sát thương, nhưng gia đình chị Hạnh thì vô cùng bất an, lo sợ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Hạnh đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an huyện Thái Thụy. Cơ quan công an đã làm việc với chị Hạnh và xuống hiện trường xác minh, ghi nhận sự việc.

Vết đạn để lại tại hiện trường

Được biết, Thái nguyên là cán bộ công an phụ trách xã thuộc Công an huyện Thái Thụy. Do có hành vi đánh bạc nên năm 2016, Thái đã bị ra khỏi ngành. Sau đó, Thái bị cơ quan chức năng truy tố, bị TAND huyện Thái Thụy đưa ra xét xử, tuyên phạt 5 tháng tù cho hưởng án treo và thử thách 1 năm về tội danh “Đánh bạc”.

