Thai Airways cách chức Tổng Giám đốc do quản lý kém trong đợt mưa lũ

﻿

Máy bay của Thai Airways tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Chủ tịch HĐQT Thai Airways Lavaron Sangsnit cho biết quyết định được đưa ra sau hàng loạt thất bại vận hành ở mảng dịch vụ mặt đất. HĐQT bổ nhiệm ông Samrit Samniang - thành viên HĐQT kiêm cựu lãnh đạo Công ty Khai thác Dầu khí PTTEP - làm Quyền Tổng Giám đốc để cấp bách ổn định tình hình. Đồng thời, Thai Airways lập ủy ban điều tra riêng đối với ông Chai liên quan đến nghi vấn bất thường trong vụ thu mua 860.000 chai rượu vang trị giá hơn 800 triệu baht (khoảng 24 triệu USD) từ một nhà cung cấp đơn lẻ.

Trước đó, Thai Airways đã phải hủy 24 chuyến bay trong các ngày 1 và 2/10 để tập trung xử lý số lượng hành lý và hàng hóa tồn đọng vượt quá 10.000 kiện tại sân bay Suvarnabhumi.

Bất chấp biến động nhân sự cấp cao, Thai Airways khẳng định vẫn giữ nguyên kế hoạch khôi phục toàn bộ hoạt động bay từ ngày 3/10, đồng thời sẽ rà soát lại cấu trúc quản lý và mô hình thuê nhân sự mặt đất từ bên ngoài để tránh tái diễn sự cố. Trên Thị trường Chứng khoán Thái Lan (SET), cổ phiếu Thai Airways phiên chiều 2/10 vẫn tăng 0,88% lên mức 5,70 baht/cổ phiếu.

Trong 3 ngày đỉnh điểm ngập lụt (26-28/9), tỷ lệ chuyến bay khởi hành đúng giờ của hãng giảm xuống dưới 3% trên tổng số hơn 100 chuyến bay mỗi ngày. Để giảm áp lực vận hành, hãng đã phải chủ động cắt giảm 30-40% số chuyến bay từ tối 28/9, chuyển hành khách sang các hãng khác và phối hợp với Công ty Dịch vụ mặt đất Sân bay Thái Lan (AOTGA) để giải tỏa ách tắc tại sân bay.

Đến ngày 2/10, tình hình đã được kiểm soát đáng kể. Số chuyến bay bị hủy của Thai Airways giảm mạnh từ đỉnh điểm gần 40 chuyến xuống còn 15 chuyến trong ngày 1/10 và 9 chuyến trong ngày 2/10, trước khi trở lại vận hành bình thường từ ngày 3/10.

Đối với lượng hành lý tồn đọng, Thai Airways đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan (AOT) phân loại và hợp tác với 3 đơn vị vận tải, trong đó có Bưu điện Thái Lan - để giao trả trực tiếp đến địa chỉ hoặc khách sạn của hành khách. Thai Airways cũng bố trí các điểm chi trả đền bù cho hành khách bị ảnh hưởng do chậm chuyến hoặc chậm hành lý theo đúng quy định.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn xác nhận hãng đã cơ bản giải tỏa xong toàn bộ hành khách bị mắc kẹt và nỗ lực hoàn tất việc trao trả hành lý chậm nhất vào tối 3/10.

Sự cố ngập lụt xảy ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi Thai Airways thăng hạng trong bảng xếp hạng toàn cầu của Skytrax (tăng từ vị trí 11 lên thứ 7 ở hạng mục dịch vụ sân bay), khiến hãng hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ Chính phủ và dư luận về năng lực ứng phó khủng hoảng.