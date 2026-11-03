THACO muốn huy động 3.000 tỷ đồng để trồng cây ăn trái và nuôi bò tại Campuchia

Toàn bộ số vốn này sẽ được rót qua THACO AGRI để triển khai dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò tại tỉnh Kratie, Campuchia.

Ngày 29/10, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đã công bố xếp hạng tín nhiệm A- đối với lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng do CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) dự kiến phát hành vào quý IV/2026.

Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này bao gồm 256,3 triệu cổ phần phổ thông tại CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thuộc sở hữu của THACO, cùng các quyền tài sản của Đại Quang Minh liên quan đến hai lô đất mang ký hiệu V4-02 và V3-07 thuộc dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Theo kế hoạch, số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được THACO sử dụng để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức góp vốn vào THACO AGRI. Sau đó, THACO AGRI sẽ dùng toàn bộ nguồn vốn này để góp vốn đầu tư và hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao Su Đông Dương, nhằm triển khai dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò tại tỉnh Kratie cho Công ty TNHH Eastern Rubber (Campuchia).

Ảnh minh họa

Hiện tại, Campuchia đang là nơi chiếm diện tích lớn nhất với hơn 50.000ha trong tổng quỹ đất đầu tư của THACO AGRI. Tại đây, doanh nghiệp đã hình thành hai khu liên hợp sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Kratie và Ratanakiri để tập trung trồng chuối, dứa và các loại cây ăn trái như sầu riêng, xoài, bưởi, kết hợp chăn nuôi bò và nuôi thủy sản. Các khu liên hợp này đều được quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống kho lạnh, nhà máy chế biến, kho vật tư và trung tâm logistics phục vụ sản xuất.

Tính đến năm 2026, THACO AGRI đã đưa vào hoạt động 5 trang trại bò tại Việt Nam, Lào và Campuchia; trong đó có 4 trang trại phát triển bò sinh sản, bê và bò thịt theo hình thức bán chăn thả, còn trang trại thứ 5 chuyên vỗ béo bò thịt tập trung tại Gia Lai.

Tổng đàn bò của doanh nghiệp hiện đạt hơn 190.000 con (riêng tại Việt Nam có hơn 68.000 con), đi kèm tổng diện tích đầu tư chuồng trại, trồng cỏ kết hợp cây ăn trái và cây lâm nghiệp đạt hơn 13.600ha (tại Việt Nam là hơn 3.600ha).

Theo kế hoạch đến năm 2032, THACO AGRI đặt mục tiêu nâng tổng đàn lên 420.000 con với hơn 210.000 bò cái sinh sản, đồng thời dự kiến sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn phân bò ủ hoai mỗi năm.

Để quản lý hoạt động chăn nuôi ở quy mô lớn, THACO AGRI đã đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu trồng, thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu thức ăn, cũng như ứng dụng hệ thống điện mặt trời tại các trang trại, nhà xưởng và trạm bơm nước phục vụ chăn nuôi, trồng trọt.

Đáng chú ý, toàn bộ đàn bò được quản lý bằng thẻ tai và chip định danh điện tử kết hợp với phần mềm quản trị nhằm theo dõi sát sao quá trình chăn nuôi.

Từ thực tiễn triển khai, THACO AGRI đã kiến nghị các Bộ, ngành nghiên cứu và hướng dẫn cơ chế cho phép sử dụng chip định danh điện tử cùng số tai của đàn bò làm tài sản bảo đảm để tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề xuất phát triển các gói tín dụng trung và dài hạn phù hợp với chu kỳ nuôi bò, đồng thời ưu tiên cho các hộ dân và hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.