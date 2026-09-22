Thaco huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Trung tâm sự kiện Thiskyhall Sala của Thaco tại TP HCM. Ảnh: Thaco

Ngày 22/9, Thaco công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đã phát hành lô trái phiếu mã THCL12601. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành tại thị trường trong nước.

Doanh nghiệp chào bán 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng. Đợt chào bán bắt đầu từ ngày 28/8 và kết thúc ngày 15/9/2026; ngày đáo hạn là 15/9/2029. Lãi suất phát hành là 11,75%/năm.

Trước khi đợt phát hành hoàn tất, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đã công bố xếp hạng tín nhiệm A+ đối với lô trái phiếu trên của Thaco.

Theo VIS Rating, xếp hạng này được đưa ra trên cơ sở xem xét các dự thảo công bố thông tin, điều khoản và điều kiện trái phiếu, thư bảo lãnh cùng những tài liệu liên quan.

Lô trái phiếu được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bảo lãnh thanh toán trong toàn bộ kỳ hạn. Giá trị bảo lãnh được giới hạn ở mức 2.200 tỷ đồng, bao gồm các nghĩa vụ về gốc, lãi và các khoản phạt do chậm thanh toán.

Theo VIS Rating, Thaco dự kiến sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso nhằm đầu tư vào dự án trung tâm dịch vụ thương mại - siêu thị.

Trong hệ sinh thái Thaco, Thiso giữ vai trò sở hữu, kinh doanh và vận hành các bất động sản thương mại, gồm các trung tâm thương mại tích hợp showroom ô tô, đại siêu thị, trung tâm hội nghị & tiệc cưới, khu ẩm thực và vui chơi - giải trí trong nhà và ngoài trời. Thiso còn là đại lý bán hàng bất động sản cho Đại Quang Minh - thành viên phát triển bất động sản của Thaco.

Năm 2026, Thiso đặt mục tiêu doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng; tổng chi đầu tư giải ngân là hơn 1.100 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu đến năm 2027 đạt 10.000 tỷ đồng.

Số liệu công bố trên HNX về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho thấy, tại ngày 30/6/2026, Thaco có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 11.980 tỷ đồng, lãi suất từ 8,5% - 8,98%/năm. Doanh nghiệp phải thanh toán 141 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm.

Cuối tháng 8 vừa qua, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - thành viên của Thaco cũng huy động thành công lô trái phiếu DQML12601 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Theo Saigon Ratings - đơn vị xếp hạng cho lô trái phiếu này, mục đích phát hành của Đại Quang Minh là nhằm thanh toán trước hạn một phần khoản vay Thaco và Ngân hàng BIDV.