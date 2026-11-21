CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã THCL12602 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 18/11, THACO đã phát hành 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu vào ngày 11/11/2026. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 11/11/2029.

Trái phiếu áp dụng lãi suất cố định tối đa 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 6,23%/năm.

THACO vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất cố định tối đa 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên.

Theo báo cáo của CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) trước đó, lô trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm A-, tương ứng với mức xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn của THACO. Năng lực độc lập của doanh nghiệp được đánh giá trên mức trung bình.

Về tài sản bảo đảm, lô trái phiếu được bảo đảm bằng 256.344.048 cổ phần phổ thông tại CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thuộc sở hữu của THACO. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm các quyền tài sản liên quan đến hai lô đất ký hiệu V4-02 và V3-07 thuộc Dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM.

Theo điều kiện phát hành, THACO có thể bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm sau khi phát hành, với yêu cầu duy trì tỉ lệ bảo đảm tối thiểu 100% trên dư nợ gốc trái phiếu. Đây là trái phiếu có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, ưu tiên của THACO.

Toàn bộ 3.000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành dự kiến được THACO sử dụng để góp vốn vào CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI). Tiếp đó, doanh nghiệp này sẽ dùng nguồn vốn nhận được để góp vốn đầu tư và hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao Su Đông Dương, triển khai dự án của Công ty TNHH Eastern Rubber (Cambodia) tại tỉnh Kratie, Campuchia.

Dự án tập trung phát triển mô hình trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò. Đây là một trong những hoạt động đầu tư nông nghiệp của THACO AGRI tại thị trường Campuchia.

Trong đợt phát hành, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đảm nhiệm vai trò tư vấn phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm ban đầu.

Trước đó, ngày 15/9/2026, THACO cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã THCL12601 với giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 15/9/2029 và lãi suất 11,75%/năm.

Theo dữ liệu HNX, sau hai đợt phát hành trên, THACO có tổng cộng 5 lô trái phiếu đang lưu hành, với tổng giá trị theo mệnh giá 16.980 tỷ đồng.

Trong đó, lô TCOCH2328001 có giá trị 8.680 tỷ đồng, phát hành tháng 11/2023 cho tổ chức chiến lược với lãi suất 6%/năm.

Lô TCOCH2429001 có quy mô 1.300 tỷ đồng, phát hành cuối năm 2024 với lãi suất 8,5%/năm. Lô THC12501 trị giá 2.000 tỷ đồng được phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 60 tháng, cùng mức lãi suất 8,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, THACO ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.020 tỷ đồng, tăng 104% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.487 tỷ đồng, tăng hơn 81%. Bình quân mỗi ngày, tập đoàn của ông Trần Bá Dương thu về khoảng 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của THACO đạt gần 69.923 tỷ đồng, tăng hơn 14.095 tỷ đồng, tương đương 25,2% so với cuối năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả đạt gần 164.814 tỷ đồng, tăng hơn 25.059 tỷ đồng, tương đương 18%. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 2,36 lần.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 107.635 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2024. Dư nợ trái phiếu đạt hơn 16.703 tỷ đồng, tăng gần 3.370 tỷ đồng. Tổng cộng, dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của THACO tại cuối năm 2025 đạt hơn 124.338 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% nợ phải trả.