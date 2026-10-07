THACO được giao đất làm khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí quy mô 75.000 tỷ đồng

Theo quyết định của UBND TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương, thành viên của Tập đoàn Trường Hải (THACO), vừa được thuê hơn 701 ha đất tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để thực hiện dự án khu công nghiệp (KCN) chuyên ngành cơ khí.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, theo hình thức trả tiền thuê hằng năm.

Trong đó, gần 194 ha đất xây dựng hạ tầng dùng chung không phải nộp tiền thuê đất.

Phần còn lại trên 507 ha được xem xét miễn tiền thuê trong thời gian xây dựng cơ bản và thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

Việc cho thuê được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất theo quy định.

Trước đó vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KCN chuyên ngành cơ khí cho Thadico - Bình Dương.

THACO cho biết, dựa trên những kinh nghiệm và tiếp nối sự phát triển từ THACO Chu Lai, tập đoàn tiếp tục đầu tư KCN chuyên ngành cơ khí tại Bình Dương với mong muốn hình thành Trung tâm Cơ khí quy mô lớn góp phần phát triển ngành sản xuất cơ khí tại miền Nam.

KCN chuyên ngành cơ khí có tổng diện tích 786 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (trong đó 12.800 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở).

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, KCN đi vào hoạt động sẽ thu hút hơn 30.000 lao động, trong đó gần 10.000 lao động có trình độ đại học và trên đại học, chiếm gần 30%. Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 8/2025 và đưa vào hoạt động một phần từ tháng 9/2026.

Phối cảnh dự án KCN chuyên ngành cơ khí tại tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: THACO.

KCN chuyên ngành cơ khí được phát triển theo mô hình KCN thế hệ mới, bao gồm:

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm (50 ha): bao gồm các trung tâm thiết kế, thí nghiệm vật liệu, sản xuất mẫu và thử nghiệm sản phẩm, đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Trung tâm cơ khí chế tạo (400 ha): bao gồm các trung tâm về nguyên vật liệu và gia công tạo phôi, gia công áp lực, cơ khí chính xác, hàn, xử lý bề mặt và sơn màu, lắp ráp sản phẩm và thiết bị hoàn thiện.

Các dây chuyền và thiết bị chuyên dụng tại đây có mức độ tự động hóa cao, phục vụ sản xuất linh kiện cơ khí, kết cấu siêu trường – siêu trọng, thiết bị công nghiệp, sản phẩm toa tàu cao tốc và đô thị, thiết bị công nghệ cao như AMR/AGV, Robotics, CNC và các thiết bị phục vụ sản xuất khác.

Trung tâm các nhà máy công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới (160 ha): chuyên sản xuất linh kiện nhựa, thiết bị điện – điện tử và các sản phẩm công nghiệp trên nền tảng kim loại.

Ngoài ra, THACO cũng quy hoạch phân khu để liên doanh và liên kết sản xuất các sản phẩm cơ khí hoàn thiện với diện tích hơn 200 ha nhằm sử dụng các giải pháp về công nghệ, nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện và một phần công đoạn gia công. Cùng với đó là các dịch vụ khác như: thiết kế, thí nghiệm vật liệu, thử nghiệm sản phẩm và các tiện ích về hạ tầng và hậu cần logistics.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của THACO là 164.813 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng tăng 18% lên 107.635 tỷ đồng.

Trong khi đó, dư nợ vay từ phát hành trái phiếu đạt 16.703 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước hơn 15.474 tỷ đồng, số còn lại (1.228 tỷ đồng) là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Các khoản nợ phải trả khác của THACO tại cuối 2025 là hơn 40.474 tỷ đồng, tăng thêm 5.172 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

So với năm trước, khả năng thanh toán của THACO trong năm 2025 được cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,03 trong khi năm 2024 ở mức 0,87. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 2,48, tăng so với mức 1,93 của năm 2024.

Năm 2025, tập đoàn báo lãi sau thuế đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 81% so với năm trước đó.