Thaco định hình diện mạo mới từ mảng hạ tầng

Lĩnh vực để lại nhiều dấu ấn nhất của Thaco trong năm 2026 là đầu tư - xây dựng, với đầu mối CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Công ty thành viên này hiện đảm nhiệm vai trò quản trị toàn diện hoạt động từ đường sắt đô thị - metro, đường bộ, cảng - logistics đến khu đô thị, khu công nghiệp và bất động sản. Trong thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương hồi đầu năm, Đại Quang Minh năm nay dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án, với mục tiêu doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng. Năm 2027, doanh nghiệp nhắm mốc doanh thu 37.000 tỷ đồng.

Việc Đại Quang Minh bổ nhiệm riêng một phó tổng giám đốc phụ trách dự án hạ tầng giao thông vào tháng 8/2026 cho thấy quy mô và tính chuyên môn hóa của mảng này đang tăng lên. Bộ máy điều hành của doanh nghiệp được kiện toàn lên 9 thành viên nhằm đáp ứng việc triển khai đồng thời nhiều dự án lớn.

Một trong những dự án thể hiện rõ tham vọng của Thaco trong lĩnh vực hạ tầng là Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được khởi công cuối năm 2025, với liên danh nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh, Thaco và Tập đoàn Hòa Phát; trong đó Đại Quang Minh giữ vai trò đại diện.

Theo chủ trương đầu tư được HĐND TP Hà Nội thông qua hồi tháng 5/2026, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, trải trên 16 xã, phường và sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng. Tiến độ tổng thể dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Hệ sinh thái Thaco và các mục tiêu doanh thu, đầu tư giai đoạn 2026-2027.

Để chuẩn bị cho các dự án hạ tầng lớn, quy mô vốn của Đại Quang Minh đã tăng rất nhanh. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp có 4 lần tăng vốn điều lệ, từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng vào tháng 1, lên 19.388 tỷ đồng vào tháng 3, 26.100 tỷ đồng vào tháng 4 và 32.000 tỷ đồng vào tháng 6. Trước đó, trong năm 2025, công ty cũng có 3 lần điều chỉnh vốn điều lệ, từ 10.920 tỷ đồng lên 18.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Đại Quang Minh lãi sau thuế gần 4.070 tỷ đồng trong năm 2025, tăng mạnh so với mức 183 tỷ đồng của năm 2024. Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu đạt hơn 32.000 tỷ đồng, gần gấp đôi một năm trước; trong đó khoảng 7.500 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2024 và 2025 là hai năm đầu tiên Đại Quang Minh công khai lợi nhuận do phải tuân thủ quy định công bố thông tin sau khi phát hành lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng vào tháng 12/2025. Lô trái phiếu này chiếm một phần nhỏ trong tổng nợ gần 35.000 tỷ đồng của doanh nghiệp cuối năm ngoái, phần còn lại hầu hết là vay ngân hàng.

Cuối tháng 8/2026, Đại Quang Minh tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng, với mục đích thanh toán trước hạn một phần khoản vay Thaco và Ngân hàng BIDV.

Dù hạ tầng đang nổi lên với hàng loạt dự án mới, ô tô vẫn là lĩnh vực có quy mô doanh thu lớn nhất trong hệ sinh thái Thaco.

Theo các công bố chính thức của doanh nghiệp, năm 2025, Thaco Auto bán ra hơn 90.000 xe, gồm gần 64.000 xe du lịch và hơn 26.000 xe tải, bus. Doanh thu bán xe đạt 53.849 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ - phụ tùng hơn 5.000 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu đạt 177 xe, mang về 20,5 triệu USD.

Trên nền kết quả này, Thaco đặt kế hoạch năm 2026 cho Thaco Auto với doanh số trên 96.600 xe, mục tiêu doanh thu 65.500 tỷ đồng (chiếm hơn 55% mục tiêu tổng doanh thu tất cả các bộ phận 117.000 tỷ đồng). Năm 2027, mục tiêu doanh thu của Thaco Auto là 72.000 tỷ đồng.

Vai trò của mảng ô tô đối với Thaco không chỉ nằm ở doanh thu. Quá trình phát triển ngành này trong nhiều năm đã tạo nền tảng về sản xuất công nghiệp, cơ khí, linh kiện phụ tùng, logistics và hệ thống phân phối. Những năng lực này đang được mở rộng sang các lĩnh vực khác trong tập đoàn.

Trong đó, Thaco Industries từ sản xuất linh kiện và cơ khí phục vụ ô tô đang mở rộng sang cơ khí đa dụng, công nghiệp nặng, công nghiệp đường sắt và công nghệ cao. Tại Bình Cơ, TP HCM, doanh nghiệp đang triển khai Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng 320 ha, hướng tới sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị đường sắt, cấu kiện bê tông, thiết bị khoan hầm TBM và thiết bị thi công hạ tầng.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TP HCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm hồi cuối tháng 4/2026, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cho biết, Thaco đã hợp tác chiến lược với tập đoàn Hyundai Rotem, một trong những nhà sản xuất đầu máy toa xe hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn Hyundai Motor Group. Tháng 12/2025, hai bên đã ký thỏa thuận nội địa hóa, trong đó Hyundai Rotem chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật để giúp Thaco phát triển sản xuất đầu máy toa xe tại Việt Nam.

Tình hình tài chính của Thaco

Các mắt xích quan trọng khác trong hệ sinh thái Thaco là Thilogi - phụ trách lĩnh vực logistics, Thaco Agri - phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, Thiso - phụ trách thương mại - dịch vụ. Trong đó, Thiso đang mở rộng mô hình trung tâm thương mại tích hợp showroom ô tô, đại siêu thị, hội nghị - tiệc cưới, ẩm thực và giải trí. Doanh nghiệp này đồng thời trở thành điểm kết nối trực tiếp giữa các mảng kinh doanh: Showroom cho Thaco Auto, hệ thống thương mại có thể tạo đầu ra cho sản phẩm Thaco Agri và là đại lý bán bất động sản cho Đại Quang Minh.

Nhìn tổng thể, cấu trúc Thaco đang dần khác với hình ảnh một tập đoàn chủ yếu gắn với ô tô. Ô tô vẫn là nguồn doanh thu lớn nhất, song những năng lực hình thành từ ngành này đang được mở rộng sang cơ khí và công nghiệp đường sắt. Nông nghiệp tạo thêm nhu cầu về cơ giới hóa, chế biến và vận chuyển; logistics kết nối các vùng sản xuất với cảng và thị trường; thương mại tạo thêm kênh phân phối; trong khi Đại Quang Minh mở rộng phạm vi sang hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị.

Quá trình mở rộng này đồng thời kéo theo nhu cầu vốn lớn. Theo các kế hoạch được công bố cho năm 2026, Đại Quang Minh dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, Thaco Agri 10.000 tỷ đồng, Thilogi 2.000 tỷ đồng, Thaco Industries hơn 1.500 tỷ đồng, Thiso hơn 1.100 tỷ đồng và Thaco Auto hơn 1.000 tỷ đồng.

Thực tế, nền tảng tài chính của Thaco đã được cải thiện trước giai đoạn mở rộng đầu tư mới. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 5.487 tỷ đồng, tăng khoảng 81% so với mức 3.025 tỷ đồng của năm trước. Tổng tài sản cuối năm 2025 đạt 234.737 tỷ đồng, tăng hơn 39.000 tỷ đồng sau một năm. Vốn chủ sở hữu đạt 69.923 tỷ đồng, tăng hơn 25%, gồm 40.519 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và 12.808 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cảng quốc tế Chu Lai do Thaco đầu tư. Ảnh: Thaco