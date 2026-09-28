Thaco Auto ra mắt 4 mẫu xe hiệu năng cao BMW M tại Việt Nam

Thaco Auto vừa giới thiệu dải sản phẩm BMW M tại Việt Nam với 4 mẫu xe gồm BMW M2, M3, M3 Touring và M4. Các mẫu xe đều sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng M TwinPower Turbo, nhưng được định hướng cho những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Trong danh mục mới, BMW M2 là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất và mức giá thấp nhất. Xe có kiểu dáng coupe 2 cửa, chiều dài cơ sở 2.747mm và trọng lượng từ 1.705kg.

BMW M2 mới ra mắt của THACO AUTO tại Việt Nam

BMW M2 sử dụng động cơ xăng I6 3.0L M TwinPower Turbo. Với hộp số sàn 6 cấp, động cơ cho công suất tối đa 480 mã lực và mô-men xoắn 550Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,2 giây.

Ở phiên bản số tự động 8 cấp, mô-men xoắn của BMW M2 tăng lên 600Nm, thời gian tăng tốc 0-100km/h giảm còn 4 giây. Tốc độ tối đa của cả hai phiên bản được giới hạn ở mức 250km/h.

BMW M3 được định vị ở nhóm sedan hiệu năng cao, kết hợp kiểu thân xe 4 cửa với hệ động lực của dòng M. Phiên bản M3 Competition M xDrive tại Việt Nam sử dụng động cơ I6 3.0L, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650Nm.

BMW M3 phiên bản Touring

Hệ thống truyền động gồm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh M xDrive. M3 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,5 giây.

Trong khi đó, BMW M3 Touring sử dụng kiểu thân xe wagon, kết hợp hệ động lực tương tự M3 với khoang hành lý và không gian sử dụng linh hoạt hơn. Xe có cùng công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650Nm, sử dụng hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động M xDrive.

M3 Touring tăng tốc 0-100km/h trong 3,6 giây, chậm hơn M3 khoảng 0,1 giây theo thông số công bố.

Mẫu xe còn lại là BMW M4, một chiếc coupe 2 cửa hướng tới trải nghiệm cầm lái. Phiên bản M4 Competition M xDrive cũng sử dụng động cơ I6 3.0L, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650Nm.

BMW M4

Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động M xDrive và có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,5 giây. M4 được trang bị các chế độ vận hành ROAD, SPORT và TRACK, cho phép người lái lựa chọn thiết lập xe theo điều kiện sử dụng.

Tại Việt Nam, BMW M2 có giá khởi điểm 4,099 tỷ đồng. BMW M3 có giá từ 4,999 tỷ đồng, trong khi M3 Touring và BMW M4 lần lượt có giá từ 5,389 tỷ đồng và 5,599 tỷ đồng.

Các mức giá trên là giá khởi điểm. Với xe đặt hàng theo cấu hình cá nhân hóa, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy những lựa chọn về màu sơn ngoại thất, thiết kế mâm, vật liệu và màu nội thất, cùng một số trang bị công nghệ và hiệu năng.

Không gian nội thất bên trong BMW M3 và các mẫu xe M có thể tùy chọn cá nhân hóa

Thaco Auto cho biết 4 mẫu BMW M được phân phối chính hãng thông qua hệ thống showroom BMW trên toàn quốc.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, Thaco Auto cho biết sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm và kết nối dành cho cộng đồng BMW M tại Việt Nam. Các chương trình này dự kiến tập trung vào trải nghiệm sử dụng xe, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người sở hữu và quan tâm đến dòng xe hiệu năng cao này.