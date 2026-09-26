THACO AUTO giới thiệu 4 mẫu BMW M tại Việt Nam

BMW M4 thiết kế coupé hai cửa với trọng tâm thấp, tỷ lệ thân xe thể thao cùng khung gầm được phát triển dành riêng cho BMW M mang đến cảm giác kết nối trực tiếp giữa người lái và chiếc xe

THACO AUTO chính thức giới thiệu dải xe hiệu năng cao BMW M tại Việt Nam, gồm BMW M2, BMW M3, BMW M3 Touring và BMW M4.

Bốn mẫu xe có những đặc tính vận hành và phong cách khác nhau, nhưng cùng được phát triển theo DNA của BMW M với trọng tâm là sức mạnh, độ chính xác và cảm giác kết nối giữa người lái với xe.

BMW M4 Competition M xDrive sở hữu động cơ 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau

Theo THACO AUTO, việc giới thiệu đồng thời 4 mẫu BMW M đánh dấu bước phát triển mới của dòng xe hiệu năng cao này tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng quan tâm đến các mẫu xe mang đặc trưng vận hành thể thao.

BMW M được thành lập năm 1972 với định hướng đưa công nghệ và kinh nghiệm từ đường đua vào các mẫu xe phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Một trong những địa điểm thử nghiệm quan trọng của BMW M là đường đua Nürburgring Nordschleife dài 20,8 km, với 73 khúc cua và chênh lệch độ cao gần 300 m.

Nội thất BMW M4

Theo thông tin từ BMW, mỗi mẫu xe BMW M trải qua khoảng 8.000 km thử nghiệm tại đây để tinh chỉnh hệ thống khung gầm, khả năng kiểm soát, độ chính xác và phản hồi của xe trong các điều kiện vận hành khác nhau. Triết lý này hướng tới việc kết hợp hiệu năng với khả năng sử dụng hàng ngày.

Trong dải sản phẩm mới, BMW M2 được định vị là mẫu xe nhỏ gọn nhất và là lựa chọn dành cho khách hàng lần đầu tiếp cận dòng BMW M. Xe sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 2.993 cc M TwinPower Turbo, công suất 480 mã lực.

Phiên bản số sàn 6 cấp có mô-men xoắn cực đại 550 Nm, trong khi bản số tự động 8 cấp đạt 600 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/giờ lần lượt là 4,2 và 4 giây.

BMW M3 Touring mở rộng khái niệm về một chiếc BMW M bằng cách kết hợp hiệu năng của M3 với kiểu thân xe Touring – một lựa chọn hiếm gặp và đầy cá tính trong thế giới xe hiệu năng cao

BMW M3 tiếp tục duy trì kiểu dáng sedan 4 cửa, kết hợp khả năng vận hành của xe thể thao với tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày. Phiên bản BMW M3 tại Việt Nam có công suất 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm, sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,5 giây.

Khoang lái BMW M3 Touring

BMW M3 Touring là biến thể wagon hiệu năng cao, kết hợp không gian sử dụng linh hoạt với hệ thống động lực của dòng M3. Xe có cùng công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,6 giây. Hệ dẫn động 4 bánh M xDrive và hộp số tự động 8 cấp được trang bị tiêu chuẩn.

Trong khi đó, BMW M4 mang kiểu dáng coupé hai cửa, hướng đến trải nghiệm vận hành tập trung vào người lái.

BMW M4 tại Việt Nam sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 2.993 cc, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh và có khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,5 giây.

Cả BMW M3, M3 Touring và M4 đều có tốc độ tối đa 250 km/giờ theo thông số công bố. Các mẫu xe được trang bị những công nghệ vận hành đặc trưng của BMW M, trong đó có hệ thống Active M Differential và các thiết lập chế độ vận hành nhằm điều chỉnh đặc tính xe theo điều kiện sử dụng.

BMW M2 là mẫu xe nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm BMW M và cũng là mẫu xe dễ tiếp cận nhất dành cho những khách hàng lần đầu bước vào thế giới xe hiệu năng cao BMW M

Về giá bán, BMW M2 có giá từ 4,099 tỷ đồng; BMW M3 từ 4,999 tỷ đồng; BMW M3 Touring từ 5,389 tỷ đồng và BMW M4 từ 5,599 tỷ đồng. Giá thực tế đối với xe đặt hàng theo cấu hình cá nhân hóa có thể thay đổi tùy các lựa chọn của khách hàng.

THACO AUTO cho biết, khách hàng có thể lựa chọn một số tùy chọn về màu sơn ngoại thất, thiết kế mâm, vật liệu và màu sắc nội thất cùng các trang bị công nghệ, hiệu năng tùy từng mẫu xe và khả năng cung ứng tại thời điểm đặt hàng.

Nội thất BMW M2

Bốn mẫu BMW M được phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua hệ thống showroom BMW của THACO AUTO trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ triển khai các hoạt động trải nghiệm và kết nối dành cho cộng đồng BMW M trong thời gian tới.