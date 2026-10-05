THACO AGRI và ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Theo Quyết định số 571/QĐ-XPHC ngày 1/10/2026, THACO AGRI bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp đã công bố thông tin chậm từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu trong nhiều năm.

Trong nhóm tài liệu liên quan đến trái phiếu, THACO AGRI công bố chậm Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, bán niên 2022, năm 2022 và bán niên 2023.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố các báo cáo về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên 2023 và năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023 và năm 2023.

Bên cạnh đó, THACO AGRI chậm công bố nhiều báo cáo tài chính, gồm báo cáo tài chính năm 2021, bán niên 2022, bán niên 2023.

Ở giai đoạn gần đây hơn, doanh nghiệp tiếp tục công bố chậm các báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Ngoài nhóm vi phạm chậm từ 10 ngày làm việc trở lên, THACO AGRI còn công bố chậm dưới 10 ngày làm việc đối với một số tài liệu, gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024.

Đầu tháng 10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình vừa bị xử phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng theo Quyết định số 570/QĐ-XPHC ngày 22/6/2026.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.

Các tài liệu không được công bố gồm nhiều nghị quyết HĐQT, trong đó có Nghị quyết số 03/NQ-ICDLB ngày 13/4/2023 về việc họp HĐQT quý I/2023; Nghị quyết số 27/2024/NQHĐQT ngày 27/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan; Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 3/4/2025 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng năm 2026 với các bên liên quan.

Ngoài ra, ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ.

Thanh tra cho biết Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp chưa trình bày đầy đủ thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, báo cáo quản trị năm 2024 không trình bày Nghị quyết HĐQT số 27/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan.

Đối với AMERICA LLC, theo tài liệu doanh nghiệp cung cấp và Báo cáo thường niên năm 2025, tổ chức này sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICD Tân Cảng - Long Bình.

Tuy nhiên, thông tin về cổ đông này chưa được trình bày tại danh sách người có liên quan trong các báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026 và năm 2025.

Thanh tra cũng chỉ ra doanh nghiệp chưa ghi nhận đầy đủ các giao dịch và giá trị giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - công ty mẹ - và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng - công ty cùng tập đoàn - trong báo cáo quản trị năm 2024 và 2025.