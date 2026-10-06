Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 571/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.

Thaco Agri bị xử lý vi phạm chứng khoán (nguồn ảnh: Thacoagri).

Theo đó, Thaco Agri bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 8b, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Thông báo của UBCKNN cho biết, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải công bố thông tin (CBTT) chậm từ 10 ngày làm việc trở lên các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu 2021. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu 2022. Báo cáo tài chính 2021, bán niên 2022, 2022, bán niên 2023, và 2023.

Các tài liệu như Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022, năm 2022, bán niên năm 2023. Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên 2023 và năm 2023. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023 và năm 2023. Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025 cũng bị Công ty công bố thông tin chậm từ 10 ngày làm việc trở lên.

Ngoài ra, Công ty còn CBTT chậm dưới 10 ngày làm việc các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023. Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024.