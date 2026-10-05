Ngày 1/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 571/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng.

Theo quyết định, THACO AGRI bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Mức phạt được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được bổ sung theo Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Chậm công bố nhiều báo cáo tài chính, trái phiếu

Cơ quan quản lý xác định THACO AGRI công bố thông tin chậm từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu.

Trong đó có báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và 2022; báo cáo tài chính năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023 và năm 2023.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố các báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022, năm 2022 và bán niên năm 2023.

Một số tài liệu khác công bố chậm gồm báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên 2023 và năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023 và năm 2023.

THACO AGRI bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin. Ảnh: thacoagri

Ngoài ra, THACO AGRI chậm công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn ghi nhận một số tài liệu được doanh nghiệp công bố chậm dưới 10 ngày làm việc, gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023; báo cáo tài chính bán niên 2024 và báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024.

THACO AGRI có quan hệ thế nào với Tập đoàn Trường Hải?

Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải được thành lập năm 2019, sử dụng thương hiệu THACO AGRI. Theo giới thiệu chính thức của doanh nghiệp, THACO AGRI là tập đoàn thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Trang thông tin chính thức của THACO hiện xếp THACO AGRI trong nhóm các tập đoàn thành viên cùng với THACO AUTO, THACO INDUSTRIES, Đại Quang Minh, THISO và THILOGI. Như vậy, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải là hai pháp nhân khác nhau, trong đó THACO AGRI nằm trong hệ sinh thái và mô hình tập đoàn thành viên của THACO.

Theo THACO AGRI, doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 17.200 tỷ đồng và triển khai hoạt động nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trang thông tin của doanh nghiệp hiện cho biết tổng diện tích sản xuất, đầu tư nông nghiệp tại ba quốc gia đạt hơn 95.000 ha.

THACO được thành lập năm 1997, do ông Trần Bá Dương sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tập đoàn hiện hoạt động theo mô hình công nghiệp đa ngành, trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chính thông qua THACO AGRI.