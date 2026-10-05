THACO AGRI bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin

Cụ thể, THACO AGRI công bố chậm từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu, gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và 2022; báo cáo tài chính năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023 và năm 2023.

Dự án trang trại chăn nuôi bò thịt của THACO AGRI tại xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai. Ảnh: THACO AGRI

Doanh nghiệp cũng chậm công bố các báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, bán niên 2022, năm 2022 và bán niên 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên 2023 và năm 2023.

Ngoài ra còn có báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023 và năm 2023; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025.

Bên cạnh đó, THACO AGRI công bố thông tin chậm dưới 10 ngày làm việc đối với báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023; báo cáo tài chính bán niên 2024; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024).