Sông Sai ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan

Các cuộc kiểm tra mới nhất trên sông Sai tiếp tục phát hiện hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng cho phép đối với nguồn nước mặt.

Kết quả này làm gia tăng quan ngại về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái ở khu vực biên giới.

Trước diễn biến trên, Thái Lan và Myanmar đã thống nhất đẩy sớm cuộc họp song phương về chất lượng nguồn nước lên ngày 25, 26-11 tại Bangkok.

Tại cuộc họp, Bangkok dự kiến đề xuất mở rộng mạng lưới giám sát môi trường bằng cách bổ sung thêm các điểm quan trắc trên sông Kok và sông Sai ở phía Myanmar.

Giới chức Thái Lan cho rằng việc tăng cường theo dõi chất lượng nước là giải pháp cần thiết để xác định chính xác nguồn phát sinh ô nhiễm, đồng thời giúp hai nước có cơ sở triển khai các biện pháp khắc phục hiệu quả hơn.

Đo thử nghiệm hàm lượng asen bằng bộ dụng cụ hiện trường trên sông Sai vào tháng 11-2026

Trong khi chờ kết quả hợp tác với Myanmar, chính quyền Thái Lan cũng đang chuẩn bị triển khai 4 dự án cấp nước tại tỉnh Chiang Rai nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn cho người dân.

Các dự án dự kiến sẽ phục vụ khoảng 345 hộ gia đình tại những khu vực chịu tác động trực tiếp.

Sông Kok và sông Sai là các dòng sông xuyên biên giới có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư hai bên biên giới Thái Lan - Myanmar.

Vì vậy, bất kỳ vấn đề môi trường nào phát sinh ở thượng nguồn cũng có thể nhanh chóng ảnh hưởng tới các khu vực hạ lưu.

Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng tại các lưu vực sông xuyên biên giới đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo The Nation