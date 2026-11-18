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Bất động sản là lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển chung của nền kinh tế, đồng thời chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô và điều kiện của môi trường kinh doanh. Vì vậy, mỗi giai đoạn, thị trường lại xuất hiện những vấn đề cần được nhìn nhận và đánh giá từ nhiều góc độ.

Trong giai đoạn hiện nay, thị trường bất động sản đang có chuyển biến về diện mạo và xu hướng vận động. Quá trình này phản ánh sự thích ứng trước yêu cầu thực tiễn, qua đó, từng bước định hình bức tranh của chu kỳ mới.

GIÁ TRỊ THỰC ĐỊNH HÌNH XU HƯỚNG

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường hiện nay đang chuyển dần từ phát triển phân tán, cục bộ sang hình thành các khu đô thị quy mô lớn, tích hợp nhiều chức năng, gắn với quy hoạch vùng, các cực tăng trưởng kinh tế và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng. Đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược đã mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân. Các đô thị hiện hữu được đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang, từng bước phân bổ lại chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và dân cư, giúp giảm áp lực lên khu vực lõi.

Cùng với những thay đổi này, đô thị được định hướng phát triển đồng bộ, xanh, thông minh, hiện đại; không gian đô thị tích hợp nhà ở, việc làm, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, công trình công cộng, để hình thành nên cộng đồng dân cư và hệ sinh thái kinh tế bền vững. Nhu cầu nhà ở chuyển dần từ đáp ứng chỗ ở đơn thuần sang yêu cầu cao hơn về chất lượng sống. Xu hướng giãn dân, tái thiết đô thị - phát triển hạ tầng kết nối tiếp tục làm gia tăng nhu cầu chuyển dịch chỗ ở từ khu vực lõi quá tải sang những đô thị mới có điều kiện sống tốt hơn. Giá trị bất động sản dần gắn liền với chất lượng sống, kết nối, hiệu quả vận hành và khai thác thực tế, thay vì chủ yếu dựa trên kỳ vọng tăng giá.

Đáng chú ý, đại diện VARS nhận định hoạt động đầu tư ngày càng có tính chọn lọc hơn, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, khả năng hình thành cộng đồng cư dân, giá trị sử dụng và hiệu quả khai thác dài hạn. Nhu cầu đầu tư gắn với liền hoạt động kinh tế thực có triển vọng, trong khi hình thức đầu cơ ngắn hạn, đón sóng hạ tầng phải đối mặt với yêu cầu quản lý chặt chẽ và rủi ro thanh khoản cao.

Giá bất động sản cũng phân hóa theo vị trí, hạ tầng, chất lượng dự án, triển vọng kinh tế và sức mua thực tế. Các đô thị mới có thể tạo thêm lựa chọn về giá so với khu vực trung tâm vốn đã đắt đỏ nhưng khó hạ giá. Phân khúc thương mại, cao cấp chịu tác động lớn từ quan hệ cung – cầu và năng lực cạnh tranh; trong khi nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp tiếp tục cần các cơ chế chính sách hỗ trợ để mở rộng khả năng tiếp cận của người dân.

Từ những chuyển biến trong mô hình phát triển đô thị, nhu cầu nhà ở và xu hướng đầu tư, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng thị trường bất động sản đang mở ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với doanh nghiệp. Trong đó, quá trình mở rộng không gian phát triển và tái cấu trúc đô thị có thể tạo ra dư địa lớn, đặc biệt tại các hành lang kinh tế và đô thị vệ tinh. Ngoài ra, nhu cầu gia tăng đối với nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cùng một số hoạt động chỉnh trang đô thị và phát triển dịch vụ chuyên nghiệp sẽ mở ra những hướng đi kinh doanh mới nhiều triển vọng.

Tuy nhiên, ông lưu ý, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về cơ cấu nguồn cung, sức mua, áp lực vốn và chi phí đầu tư. Khoảng cách giữa kỳ vọng phát triển hạ tầng và tiến độ triển khai thực tế có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Sự phân hóa giữa các địa bàn tiếp tục đòi hỏi doanh nghiệp cần lựa chọn kỹ lưỡng thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thực và nâng cao năng lực tài chính, quản trị để duy trì lợi thế cạnh tranh.

LỢI THẾ KHÔNG CHỈ THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP CÓ QUỸ ĐẤT VÀ QUY MÔ LỚN

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phân hóa mạnh mẽ. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, lợi thế không chỉ thuộc về doanh nghiệp có quỹ đất và quy mô lớn, mà còn thuộc về doanh nghiệp có năng lực tài chính, quản trị và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu, chứng minh bằng tiến độ, chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành, sự minh bạch...

Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, khuyến nghị: để thích ứng và vượt qua thách thức ở chu kỳ mới, các doanh nghiệp cần tái cấu trúc toàn diện. Trong đó, lưu ý kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tính toán thận trọng chi phí vốn đang gia tăng và chủ động phương án thanh toán những khoản nợ đến hạn. Đồng thời, doanh nghiệp phải nghiên cứu tận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, định hình lại sản phẩm và phân khúc mục tiêu; chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự và môi giới, để đáp ứng yêu cầu cao về tính minh bạch, chuyên nghiệp của thị trường...

Ngoài ra, TS. Cấn Văn Lực cũng nhấn mạnh đến yêu cầu thực hiện “Bộ tứ chuyển đổi”. Ông cho rằng doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi kép là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, mà phải triển khai đồng bộ 4 chuyển đổi gồm: Chuyển đổi xanh – Chuyển đổi số – Chuyển đổi năng lượng (mỗi công trình, dự án mới bắt buộc phải thiết kế tiết kiệm năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia) - Chuyển đổi lao động (thích ứng với sự dịch chuyển nhân sự và ứng dụng AI vào vận hành).

Ở góc nhìn về triển vọng dài hạn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, chia sẻ: chúng ta thường hình dung chu kỳ của thị trường thông qua đồ thị hình "sin" với các nhịp lên xuống, nhưng tôi cho rằng chu kỳ mới của thị trường cần hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững theo hướng lấy nhu cầu thực làm trọng tâm. Vì vậy, khi bước vào chu kỳ mới, điều quan trọng là phải nhận diện đúng những xu hướng mới, từ đó xác định chiến lược phát triển phù hợp.