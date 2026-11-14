Thách thức lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ hiện nay là gì?

Giá dầu đang đứng trước cuộc giằng co giữa kỳ vọng ngoại giao cải thiện và khả năng nguồn cung phục hồi còn mong manh. (Ảnh minh họa)

Theo Terri-Leigh Bennett, Giám đốc vận hành CMS Prime, số liệu tồn kho dầu mỏ của Mỹ đang phát đi tín hiệu đáng chú ý hơn so với các chỉ báo kinh tế khác. Ước tính của ngành cho thấy tồn kho dầu thô tăng khoảng 9 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1 triệu thùng và mức giảm 5,267 triệu thùng trong tuần trước đó.

Diễn biến này đặt ra câu hỏi về nhu cầu của các nhà máy lọc dầu và khả năng hấp thụ nguồn cung. Đáng chú ý, tồn kho sản phẩm lọc dầu có thể vẫn ở mức thấp trong khi tồn kho dầu thô tăng. Điều đó cho thấy thị trường không đơn thuần đối mặt với tình trạng thiếu hụt hay dư cung, mà còn chịu ảnh hưởng từ những nút thắt trong khâu lọc dầu và phân phối nhiên liệu.

Báo cáo tồn kho dầu mỏ hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), được công bố muộn hơn dự kiến, sẽ giúp xác định liệu mức tăng tồn kho trên có phản ánh xu hướng rộng hơn hay chỉ là biến động nhất thời. Nếu mức tăng được xác nhận và vượt dự báo, giá dầu Brent có thể chịu áp lực giảm xuống dưới 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI có nguy cơ kiểm định vùng hỗ trợ 85 USD/thùng. Ngược lại, tồn kho giảm bất ngờ sẽ cho thấy nhu cầu vẫn tương đối vững.

Giá dầu kiểm định ngưỡng 90 USD/thùng

Giá dầu đang đứng trước cuộc giằng co giữa kỳ vọng ngoại giao cải thiện và khả năng nguồn cung phục hồi còn mong manh.

Trong phiên thứ Năm, dầu Brent giao dịch quanh 91,62 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 85,49 USD/thùng. Cả hai đều giảm khoảng 1,2%, đảo chiều một phần mức tăng của phiên trước đó.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ kỳ vọng các cuộc đàm phán liên quan đến Iran và Nga có thể giúp khôi phục những dòng chảy dầu bị gián đoạn, qua đó giảm phần bù rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và khả năng xung đột sớm kết thúc đang tạo ra các yếu tố rủi ro trái chiều. Nếu căng thẳng leo thang, nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể khiến giá dầu nhanh chóng tăng trở lại.

Theo ông Bennett, thị trường đang có xu hướng định giá khả năng ngoại giao thành công như thể nguồn cung đã thực sự quay trở lại. Tuy nhiên, đàm phán không đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng được khôi phục ngay lập tức, hoạt động vận tải trở lại bình thường hay sản lượng được bảo đảm liên tục.

Về cung cầu, sản lượng của OPEC+ đã tăng trong tháng 10, trong khi nhóm duy trì các yêu cầu khai thác hiện tại cho tháng 12. Điều này cho thấy nguồn cung có thể tiếp tục tăng mà không cần thêm một quyết định nâng hạn ngạch mới.

Trong khi đó, theo dự báo mới nhất được ông Bennett dẫn từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tiêu thụ dầu toàn cầu có thể giảm khoảng 2,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Nguồn cung toàn cầu dự kiến đạt trung bình khoảng 100,7 triệu thùng/ngày trước khi phục hồi vào năm 2027. Nếu sản lượng bình thường hóa nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ, giá dầu thô sẽ chịu thêm áp lực giảm.

Tuy nhiên, giá dầu thô suy yếu không đồng nghĩa toàn bộ thị trường nhiên liệu đã được giải tỏa. Tồn kho dầu diesel vẫn ở mức thấp, trong khi thị trường sản phẩm lọc dầu tiếp tục thắt chặt. Những hạn chế về công suất lọc dầu, vận tải và phân phối khu vực có thể khiến nguồn cung diesel khan hiếm ngay cả khi giá dầu thô giảm.

Nguồn cung dầu Trung Đông phục hồi, gia tăng áp lực giảm giá

Theo nhận định của Saxo Bank, giá dầu Brent đi ngang gần mức thấp nhất trong hai tháng khi sản lượng dầu Trung Đông tiếp tục phục hồi, bất chấp đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Iran chưa chấp nhận từ bỏ vật liệu hạt nhân đã làm giàu, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ trước khi mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út và Iraq thông báo với OPEC rằng sản lượng tháng 10 đã trở lại mức trước xung đột. Các nhà khai thác ngày càng tận dụng những tuyến xuất khẩu thay thế và giải pháp hậu cần khác để khôi phục sản lượng mà không cần chờ thỏa thuận hòa bình hay các tuyến hàng hải được bảo đảm an toàn. Sản lượng của UAE cũng đang tăng.

Nguồn cung phục hồi đang tạo thêm áp lực giảm giá dầu và làm gia tăng nguy cơ dư cung trong thời gian tới. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết vẫn là yếu tố có thể cản trở quá trình bình thường hóa dòng chảy năng lượng trong khu vực.

Nhìn chung, rủi ro lớn nhất đối với giá dầu là nguồn cung phục hồi nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ. Thị trường có thể chuyển từ lo ngại thiếu hụt sang đối mặt với nguy cơ dư cung, trong khi những nút thắt ở khâu lọc dầu và phân phối vẫn khiến một số sản phẩm nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, tiếp tục khan hiếm.

Nh.Thạch