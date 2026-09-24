Thách thức bủa vây Thủ tướng Đức sau chuỗi thất bại bầu cử

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), sau khi đảng này hứng chịu thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử bang ngày 20/9/2026.

Ông đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình cải cách nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, kết quả tại bang Mecklenburg-Western Pomerania cho thấy mức độ khó khăn mà CDU đang đối mặt.

Đảng này chỉ giành 4,9% số phiếu, không vượt qua ngưỡng 5% để có ghế trong nghị viện bang. Đây là lần đầu tiên CDU bị loại khỏi một nghị viện bang kể từ khi Cộng hòa Liên bang Đức ra đời sau Thế chiến II.

Trong khi đó, đảng Lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) giành vị trí dẫn đầu với khoảng 38% phiếu. Ông Merz gọi kết quả của CDU tại bang này là "một thảm họa".

Tại Berlin, CDU cũng mất vị trí dẫn đầu. Đảng này giành khoảng 19% phiếu, đứng sau Die Linke, đảng cánh tả giành khoảng 25%.

AfD đạt khoảng 16%, mức tăng đáng kể so với cuộc bầu cử trước. Các kết quả này nối tiếp thất bại của CDU tại Saxony-Anhalt hồi đầu tháng 9, nơi AfD giành vị trí dẫn đầu.

Những thất bại trên không trực tiếp làm thay đổi chính phủ liên bang, bởi đây là các cuộc bầu cử cấp bang. Tuy nhiên, chúng làm gia tăng sức ép chính trị đối với ông Merz và đặt câu hỏi về khả năng duy trì sự ủng hộ đối với chương trình cải cách của chính phủ.

Liên minh cầm quyền giữa CDU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang có những bất đồng về một số nội dung cải cách, đặc biệt là cải tổ hệ thống lương hưu

. SPD cho rằng, chính phủ cần điều chỉnh chính sách và phải tính đến những lo ngại mà cử tri thể hiện qua các cuộc bầu cử vừa qua.

Trong khi đó, liên minh CDU-SPD chỉ nắm 12 ghế nhiều hơn mức đa số tại Hạ viện Đức, cơ quan lập pháp liên bang gồm 630 ghế. Điều này khiến việc thông qua các dự luật cải cách phụ thuộc đáng kể vào kỷ luật bỏ phiếu của các nghị sĩ trong liên minh.

Ông Merz vẫn khẳng định chưa có ý định rời chức và muốn tiếp tục chương trình cải cách. Nhưng trong ngắn hạn, ông phải đồng thời duy trì đoàn kết trong CDU, thuyết phục đối tác SPD và tìm cách khôi phục sự ủng hộ của cử tri.

AP cho biết, Đức không còn cuộc bầu cử cấp bang nào trong phần còn lại của năm 2026, nhưng sẽ có 5 cuộc bầu cử cấp bang trong năm 2027, tạo thêm những phép thử đối với chính phủ của ông Merz.