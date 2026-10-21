Thạch Quảng (Thanh Hoá): Thực hiện tốt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo đó, từ ngày 20-22/10/2026, UBND xã Thạch Quảng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Hoạt động được triển khai trên địa bàn 9 thôn trên địa bàn xã trong thời gian 3 ngày, bảo đảm công tác rà soát, quản lý và tuyển chọn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Năm 2027 xã Thạch Quảng có 248 thanh niên được gọi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tại buổi khám sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra, đánh giá những tiêu chuẩn sức khỏe ban đầu, làm cơ sở cho việc tuyển chọn công dân tham gia các bước tiếp theo trong quy trình tuyển quân. Công tác sơ tuyển được triển khai dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và các thôn.

Các đại biểu tham dự buổi khám tuyển.

Bên cạnh việc tổ chức khám sơ tuyển, xã Thạch Quảng chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình trong việc chấp hành các quy định về nghĩa vụ quân sự. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, động viên thanh niên hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.

Việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại 9 thôn trong thời gian 3 ngày là bước quan trọng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 của xã Thạch Quảng, góp phần bảo đảm công tác tuyển quân được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân trong thời gian tới.