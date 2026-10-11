Thạch Quảng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ

Nhiều chi bộ ở xã Thạch Quảng đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động người dân chuyển đổi cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Đảng ủy xã Thạch Quảng đã chú trọng đến công tác cán bộ, trọng tâm là trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, lựa chọn những nhân tố trẻ tuổi, nhiệt huyết, có trình độ cao đẳng, đại học để đảm nhiệm vị trí bí thư, phó bí thư chi bộ. Hiện nay, toàn xã có 3 bí thư chi bộ trẻ tuổi có bằng đại học, 6 người có bằng trung cấp lý luận chính trị.

Bí thư Chi bộ thôn Quảng Phú, Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ khi tuổi đời còn trẻ, tôi gặp không ít bỡ ngỡ và áp lực trong thời gian đầu. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tôi đã chủ động nắm tình hình khu dân cư, tranh thủ trí tuệ của các đảng viên đi trước và người có uy tín. Bằng cách vận dụng sức mạnh đoàn kết, thống nhất của tập thể, chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đẩy mạnh XDNTM”.

Qua thực tế, dù mới nhận nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ trẻ đã tích cực bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Sự năng động, sáng tạo của lực lượng này đã giúp các nghị quyết của đảng ủy nhanh chóng đi vào cuộc sống, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế và XDNTM.

Cùng với công tác nhân sự, Đảng ủy xã Thạch Quảng luôn quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng điều hành cho cấp ủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các chi bộ. Đến nay, tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đã được trang bị máy tính, máy in và kết nối internet. Sự đầu tư này không chỉ đảm bảo kết nối thông suốt giữa cơ sở với cấp ủy, chính quyền xã mà còn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ từng bước tiếp cận, nâng cao trình độ tin học.

Xác định đổi mới sinh hoạt chi bộ là “chìa khóa” để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã Thạch Quảng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt gắn liền với tình hình thực tiễn của từng thôn, bản, đơn vị. Đảng ủy xã cũng duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ với bí thư chi bộ nhằm kịp thời quán triệt các nội dung chỉ đạo; từ đó giữ vững nền nếp sinh hoạt, tăng cường đoàn kết nội bộ và siết chặt công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng hoạt động của các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Thạch Quảng đã có chuyển biến tích cực, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Điểm nổi bật là các chi bộ đã đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề; nhờ đó, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt luôn đạt trên 90% và 100% chi bộ tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, XDNTM và bảo đảm an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng, cho biết: “Để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, Đảng ủy xã Thạch Quảng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức sinh hoạt; chuyển dần từ hình thức hành chính sang thảo luận chuyên đề gắn với thực tiễn. Trong đó, đảng ủy chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực tế cho bí thư chi bộ, đặc biệt là năng lực điều hành, khơi dậy tinh thần tự phê bình và phát huy dân chủ trong Đảng. Đồng thời, công tác quản lý và phát triển đảng viên mới cũng được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Qua đó, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã”.