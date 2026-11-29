Bà Bùi Thị Nương (78 tuổi), thôn Tượng Liên phấn khởi khi nhận GCNQSDĐ.

Cầm trên tay GCNQSDĐ, ông Bùi Văn Sỹ ở thôn Quảng Phú phấn khởi cho biết: Gần 20 năm sinh sống ổn định trên thửa đất không có tranh chấp, gia đình ông nhiều lần làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được giải quyết. Nay được chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn tận tình, gia đình đã hoàn tất thủ tục và được cấp giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích hơn 300m2.

Theo ông Sỹ, năm 2006, vợ chồng ông mua lại thửa đất của một hộ dân cùng thôn nhưng chỉ thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ chuyển nhượng. Do nhận thức còn hạn chế, gia đình cho rằng đất đã bỏ tiền mua, không có tranh chấp nên chưa quan tâm đến việc làm giấy chứng nhận. Đến năm 2022, khi xây dựng nhà 2 tầng và có nhu cầu vay vốn ngân hàng, gia đình mới nhận thấy sự cần thiết của giấy tờ pháp lý đối với thửa đất. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm thủ tục, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thạch Quảng đã quan tâm rà soát, hướng dẫn gia đình bổ sung giấy tờ liên quan đến quá trình mua bán, chuyển nhượng đất. Nhờ đó, hồ sơ được hoàn thiện sau một tuần và khoảng 30 ngày kể từ khi nộp hồ sơ, cuối tháng 8/2026, gia đình ông được cấp GCNQSDĐ. “Có giấy chứng nhận, gia đình tôi rất vui và yên tâm. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý bảo đảm quyền lợi đối với tài sản mà còn tạo điều kiện để gia đình tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khi cần phát triển sản xuất, kinh doanh”, ông Sỹ chia sẻ.

Cũng chung niềm vui khi được cấp GCNQSDĐ, ông Phan Văn Cát (78 tuổi), cùng thôn, cho biết từng nghĩ rằng thửa đất của gia đình sẽ không thể hoàn thiện thủ tục pháp lý. Thửa đất có diện tích hơn 4.000m2 do ông bà khai hoang, dựng nhà và sinh sống ổn định từ năm 1978. Sau này, khi các con trưởng thành, gia đình chia đất cho các con làm nhà nhưng việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận gặp nhiều vướng mắc.

Nguyên nhân là đất có nguồn gốc khai hoang, đồng thời diện tích bị biến động do ảnh hưởng của quá trình giải phóng mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2004, khiến thửa đất bị thu hẹp khoảng 500m2.

Tháng 8/2025, xã tổ chức họp các hộ dân có đất bị thu hồi để làm đường Hồ Chí Minh, lắng nghe và hướng dẫn giải quyết những vướng mắc. Đối với gia đình ông Cát, do có nhà ở trên đất trước năm 1980 nên không phải nộp phạt vi phạm hành chính về sử dụng đất sai mục đích. Xã cũng hướng dẫn gia đình phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trích đo, thống nhất hiện trạng thửa đất.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tháng 10/2025, gia đình ông được cấp GCNQSDĐ với diện tích 3.500m2, trong đó có 2.000m2 đất ở. Ông Cát đã thực hiện tách thửa thành 4 phần để chia cho các con. “Được cấp giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi, tôi rất phấn khởi. Đây là điều gia đình mong mỏi từ lâu”, ông Cát chia sẻ.

Ông Phan Văn Mạnh, Phó trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thạch Quảng cho biết: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu còn tồn đọng do 3 xã cũ (Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Tượng) bàn giao. Phần lớn hồ sơ vướng mắc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư khi thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2004. Một số trường hợp khác bị mất giấy tờ chuyển nhượng, thiếu hồ sơ tặng cho hoặc chưa bảo đảm căn cứ pháp lý về thừa kế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế tham mưu, rà soát, tìm kiếm hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân bổ sung giấy tờ, hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đến nay, đã có 31/36 hồ sơ đã được cấp GCNQSDĐ .Trong 5 hồ sơ còn lại, có 4 hồ sơ đã chuyển thông tin để thực hiện nghĩa vụ tài chính và 1 hồ sơ đang trong thời gian công khai. Những trường hợp này tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện các bước theo Quyết định số 55/2026-QĐ của UBND tỉnh, ngày 28/6/2026 quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, xã Thạch Quảng tiếp tục rà soát các thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu, phân loại cụ thể nguyên nhân vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được tập trung hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; các trường hợp phức tạp cần xác minh sẽ được phối hợp với cơ quan chuyên môn xử lý, bảo đảm đúng quy định.

Việc chủ động tháo gỡ khó khăn trong cấp GCNQSDĐ lần đầu không chỉ giúp người dân bảo đảm quyền lợi hợp pháp mà còn góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm, công khai và sát dân, xã Thạch Quảng đang từng bước giải quyết những tồn tại, vướng mắc, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.