Thạch nhũ huyền ảo gắn với truyền thuyết động Từ Thức

Động Từ Thức nằm trong lòng một quả núi thuộc dãy Tam Điệp hùng vĩ ở xã Ba Đình (tỉnh Thanh Hóa﻿). Đây được xem là một trong những hang động đẹp nhất tại địa phương.

Động Từ Thức dài hơn 200 m, rộng cả nghìn m2, bên trong có vô số thạch nhũ hình thù lạ mắt, gắn với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên ly kỳ.

Dưới ánh điện nhiều màu sắc càng làm cho hang núi thêm lung linh huyền ảo.

Người dân địa phương cho biết, trải qua hàng trăm năm, những câu chuyện thần tiên như kho vàng, núi bạc, tượng phật, đài sen gắn với từng mảng thạch nhũ khiến nhiều du khách đến tham quan thêm mê hoặc, cuốn hút.

Những vỉa thạch nhũ lung linh như dải tóc tiên dài tầng tầng, lớp lớp.

Theo tư liệu được lưu truyền, vua Lê Thánh Tông và nhà bác học Lê Quý Đôn từng đến thưởng ngoạn, để lại những dấu ấn văn chương trên vách động.

Với giá trị nổi bật về cảnh quan và văn hóa, Động Từ Thức được xếp hạng Di tích danh thắng quốc gia năm 1992.

Theo sử sách ghi chép, Từ Thức là một nhân vật lịch sử có thật sinh sống dưới thời Trần, thế kỷ XIV, làm quan ở Tiên Du, Bắc Ninh. Ông nổi danh là người thông minh, ham học, làm quan và luôn có lòng thương dân. Ông thường dành lương bổng mua thóc gạo phát chẩn cho dân những năm đói kém mất mùa. Tương truyền, Từ Thức vốn thích ngao du sơn thủy, thưởng ngoạn phong cảnh và làm thơ. Trong một lần dự hội xem hoa, chàng bắt gặp một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân, khi ngắm hoa đã vô ý làm gãy cành mẫu đơn và bị nhà chùa giữ lại. Với tấm lòng nghĩa hiệp, chàng liền cởi chiếc áo gấm mặc ngoài để giúp người thiếu nữ chuộc tội. Sau đó, Từ Thức từ quan về quê để vui thú non nước. Một hôm, trông ra cửa biển Thần Phù, ông thấy có áng mây ngũ sắc kết thành hình hoa sen. Từ Thức bèn chèo thuyền ra phía núi và bước vào bên trong một hang động. Khi bước vào, ông ngỡ ngàng trước cảnh tiên bồng và biết được đây chính là nơi ở của thiếu nữ ở hội hoa năm nào. Kể từ đó, Từ Thức sánh duyên cùng nàng tiên Giáng Hương.