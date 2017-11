Thạch Kim Tuấn dễ dàng ẵm HCV cử tạ thế giới

Do vắng bóng nhiều cường quốc cử tạ nên Kim Tuấn có thể dễ dàng giành lấy 3 HCV môn cử tạ.

Tại Giải vô địch cử tạ thế giới được tố chức từ ngày 28/11-5/12 (giờ Mỹ) khai diễn tại TP Anaheim (California, Mỹ), lực sĩ Thạch Kim Tuấn của đoàn thể thao Việt Nam đã giành chức vô địch ở hạng cân 56.

Cụ thể, ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn giành HCV khi lần lượt vượt qua các mức cử 123 kg, 126 kg dù sau đó thất bại ở mức 129 kg. Ở nội dung cử đẩy, anh cũng giành huy chương vàng sau khi nâng thành công mức tạ 153 kg.

Với thành tích vượt trội so với các đối thủ ở 2 nội dung trên, anh còn đứng đầu và giành huy chương vàng nội dung tổng cử với thành tích 279 kg (kém thành tích cá nhân anh đạt được tại AIMAG hồi tháng 9 là 282 kg).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có VĐV giành 3 HCV ở giải vô địch cử tạ thế giới.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành trọn 3 HCV môn cử tạ.

Với thành tích này, anh cũng sang bằng kỷ lục giành 10 huy chương tại giải vô địch thế giới của Wang Shin-Yuan (Đài Loan, Trung Quốc) đồng thời vươn lên xếp thứ 3 trong số những VĐV giành nhiều huy chương nhất sau Wu Jingbiao (Trung Quốc, 12) và Long Qingquan (Trung Quốc, 12).

Cú đúp của Thạch Kim Tuấn một phần là do tài năng và phần còn lại là do may mắn, bởi giải vô địch cử tạ thế giới năm nay vắng bóng nhiều cường quốc cử tạ nên cơ hội dành trọn cho Kim Tuấn.

Cụ thể có 9 quốc gia gồm Nga, Trung Quốc, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kì và Ukraina bị Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) cấm thi đấu vì dính dáng đến doping. Đoàn cử tạ CHDCND Triều Tiên cũng không được chủ nhà Mỹ cấp visa.

Vắng nhà vô địch Olympic, Long Qingquan (Trung Quốc) và huy chương bạc Olympic Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên), cùng kỷ lục gia thế giới cử giật Wu Jungbiao (Trung Quốc), Thạch Kim Tuấn coi như một mình một ngựa và ẵm cả 3 HCV.

Thực tế, các mức tạ mà Kim Tuấn nâng thành công để giành HCV ở giải thế giới đang diễn ra tại Mỹ còn kém xa các VĐV khủng của Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn "chỉ" đạt 126kg, trong khi Long Qingquan từng giật 137kg ở Olympic Rio 2016 còn Wu Jungbiao giữ kỷ lục thế giới với 139 kg. Kim Tuấn đẩy 153kg, cách rất xa kỷ lục của Long Qingquan 170kg. Về tổng cử, Kim Tuấn cũng thụt lùi so với chính mình.

Nên nhớ những lần tham dự giải thế giới trước đây, thành tích tốt nhất của Kim Tuấn cũng chỉ là huy chương đồng.

Clip: Những nội dung lực sĩ Thạch Kim Tuấn thi đấu.

Đại Nam