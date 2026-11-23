Sáng 21/11/2026, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, cho biết, trong quá trình xây dựng, cải tạo khuôn viên và vườn trồng cây tại chùa Phật Quang, địa phương đã phát hiện nhiều dấu tích và di vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

Nhiều dấu tích, di vật khảo cổ được phát hiện tại chùa Phật Quang

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), khu vực chùa ghi nhận nhiều hiện vật thuộc các giai đoạn Tiền, Sơ sử (thế kỷ II–I trước Công nguyên), thời Trần (thế kỷ XIII–XIV) và thế kỷ XVII–XVIII.

Đáng chú ý, hệ thống gạch, ngói trang trí cùng các vật liệu kiến trúc mang đặc trưng thời Trần được phát hiện tại đây. Những dấu tích này gợi mở khả năng khu vực từng tồn tại một công trình kiến trúc có quy mô lớn, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thông qua hoạt động khảo cổ học.

Nhiều dấu tích và di vật khảo cổ có giá trị lịch sử, văn hóa được phát hiện

Trước những phát hiện có giá trị, Bảo tàng Hà Tĩnh đã phối hợp với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và UBND xã Thạch Khê trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho công tác khai quật khảo cổ tại khu vực chùa.

Những kết quả khảo sát bước đầu cho thấy chùa Phật Quang là địa điểm có nhiều lớp văn hóa tích tụ qua các thời kỳ lịch sử, tiềm ẩn giá trị lớn về khảo cổ học. Các dấu tích, di vật được phát hiện là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần bổ sung cơ sở khoa học để nghiên cứu, làm sáng tỏ lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Thạch Khê cũng như đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây.

Ông Trần Quang Hưng Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang phối hợp với đoàn công tác để triển khai phương án khai quật

Việc tiếp tục khảo sát và triển khai khai quật khảo cổ không chỉ góp phần xác định rõ hơn giá trị của các dấu tích, di vật mà còn tạo cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, qua đó gìn giữ những dấu ấn lịch sử của quê hương Thạch Khê.