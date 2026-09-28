Thác Thế Lục của Ngao Thụy Bằng và Trương Miểu Di chính thức đóng máy

Ngày 28/9, bộ phim cổ trang Thác Thế Lục chính thức đóng máy sau gần 4 tháng ghi hình. Dự án do Trần Đan làm đạo diễn, Ứng Chí Nam và Triệu Thiên Hữu đảm nhận phần kịch bản, với Ngao Thụy Bằng và Trương Miểu Di đóng chính. Phim được phát triển từ tiểu thuyết Thác Thế của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng và dự kiến phát hành trên Tencent Video.

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình cảm và hành trình nghịch thiên cải mệnh của Thôi Tiểu Tiểu và Ngụy Kiếp, hai nhân vật gặp nhau trong một thế giới bị đảo lộn thời không. Bên cạnh cặp diễn viên chính, phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Tiêu Vũ Lương, Trương Lệ, Đồng Mộng Thực, Nhiêu Gia Địch, Cao Vỹ Quang, Hoàng Duy Đức, Tát Chính Kiệt...

Thác Thế Lục chính thức đóng máy sau gần 4 tháng ghi hình. Ảnh: Weibo đoàn phim

Trong Thác Thế Lục, Trương Miểu Di đảm nhận vai Thôi Tiểu Tiểu, một cô gái trong lúc xuống núi rèn luyện đã vô tình bước vào không gian thời gian bị đảo lộn, trở về thời điểm 200 năm trước. Tại thế giới xa lạ này, Thôi Tiểu Tiểu gặp Ngụy Kiếp, thiếu niên do Ngao Thụy Bằng thủ vai. Những sự cố liên tiếp khiến cô vô tình thay Ngụy Kiếp bước lên con đường ứng kiếp nhập ma. Từ đây, cuộc đời của cả hai bắt đầu gắn với nhau theo cách không ai có thể dự đoán.

Việc bước vào thế giới sai lệch không chỉ khiến năng lực của Thôi Tiểu Tiểu tăng lên mà còn đẩy cô vào nhiều tình huống nguy hiểm. Trong mắt người đời, cô dần trở thành một ma đầu, liên tục phải đối diện với những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trương Miểu Di đảm nhận vai Thôi Tiểu Tiểu trong Thác Thế Lục. Ảnh: Weibo đoàn phim

Dù vậy, Thôi Tiểu Tiểu không lựa chọn buông xuôi. Cô vẫn tìm cách giúp đỡ những người xung quanh vượt qua khó khăn, đồng thời tìm kiếm cơ hội trở lại thế giới vốn thuộc về mình.

Trong quá trình đồng hành với Ngụy Kiếp, Thôi Tiểu Tiểu dần nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của chàng trai này là một con người từng chịu nhiều tổn thương và luôn khao khát được yêu thương. Sự thấu hiểu giữa hai người từ đó ngày càng sâu sắc, đưa mối quan hệ từ những hiểu lầm ban đầu sang tình cảm.

Thân phận thực sự của Ngụy Kiếp được hé lộ khi anh chính là Cổ Viêm Đế Quân, người từng thất bại trong quá trình độ kiếp. Để thay đổi kết cục, anh chủ động lựa chọn Thôi Tiểu Tiểu và đưa cô đến thế giới sai lệch, để cô thay mình trải qua con đường ứng kiếp nhập ma. Mục đích ban đầu của Ngụy Kiếp là mượn Thôi Tiểu Tiểu để vượt qua kiếp nạn và tìm đường trở lại vị trí thần minh. Tuy nhiên, những tháng ngày cùng cô trải qua nhiều biến cố lại khiến anh dần thay đổi.

Nhân vật Ngụy Kiếp của Ngao Thụy Bằng không đơn thuần là một thiếu niên mà Thôi Tiểu Tiểu tình cờ gặp trong thế giới cách biệt 200 năm. Ảnh: NSX

Sự chân thành của Thôi Tiểu Tiểu giúp Ngụy Kiếp tìm lại phần nhân tính vốn bị che lấp. Từ một người tính toán mọi thứ cho bản thân, anh dần có những lựa chọn khác khi nhận ra tình cảm dành cho cô đã vượt khỏi kế hoạch ban đầu.

Cuối cùng, cả hai phải gạt bỏ những tổn thương và nghi ngờ để cùng đối mặt với thế lực đứng phía sau những biến cố của Ngụy Kiếp. Hành trình của họ vì thế không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm mà còn là câu chuyện về lựa chọn, sự hy sinh và quá trình tìm lại bản thân.

Thác Thế Lục tiếp tục đưa Ngao Thụy Bằng trở lại với dòng phim cổ trang, thể loại từng giúp nam diễn viên tạo được sự chú ý trong những năm gần đây. Trước đó, anh từng ghi dấu qua nhiều dự án cổ trang với những hình tượng khác nhau. Từ màu sắc ma mị trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh đến hình ảnh thế tử giàu tình cảm trong Triều Tuyết Lục, nam diễn viên có cơ hội thử sức với những nhân vật mang tính cách và màu sắc riêng.

Với Ngụy Kiếp, Ngao Thụy Bằng tiếp tục đảm nhận một nhân vật có ngoại hình nổi bật nhưng bên trong chứa nhiều mâu thuẫn. Từ thiếu niên mang vẻ ngoài lạnh lùng đến thân phận Cổ Viêm Đế Quân, nhân vật đòi hỏi nam diễn viên thể hiện sự chuyển biến giữa tham vọng, tổn thương và tình cảm. Những hình ảnh đầu tiên từ quá trình ghi hình cũng cho thấy Ngao Thụy Bằng thay đổi đáng kể so với hình tượng hiện đại quen thuộc. Tạo hình tóc dài cùng trang phục cổ trang giúp nam diễn viên phù hợp hơn với màu sắc huyền huyễn của tác phẩm.

Nếu Ngao Thụy Bằng đã có kinh nghiệm với dòng phim cổ trang thì Thác Thế Lục lại là một bước tiến đáng chú ý đối với Trương Miểu Di khi cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một dự án có quy mô lớn hơn.

Trương Miểu Di được khán giả biết đến rộng rãi qua hình tượng nữ sinh trong Khi Anh Chạy Về Phía Em. Vẻ ngoài trẻ trung và phong cách diễn xuất trong sáng từng khiến cô thường được gắn với các nhân vật thanh xuân. Tuy nhiên, nữ diễn viên thời gian qua đã chủ động mở rộng phạm vi hoạt động sang phim cổ trang. Cô từng góp mặt trong Đại Phụng Đả Canh Nhân và Đại Mộng Quy Ly, dù chủ yếu đảm nhận vai phụ.

Với Thôi Tiểu Tiểu, Trương Miểu Di có nhiều không gian hơn để thể hiện nhân vật. Từ một cô gái vô tình bước vào thế giới xa lạ, nhân vật phải trải qua những biến cố liên tiếp, đối diện với hiểu lầm, tổn thương và cả lựa chọn liên quan đến số phận của Ngụy Kiếp.

Đây cũng là cơ hội để Trương Miểu Di thoát khỏi hình ảnh thiếu nữ thanh xuân vốn đã quen thuộc với khán giả. Những tạo hình có phần ma mị của cô trong phim cho thấy nữ diễn viên đang thử nghiệm một màu sắc khác trên màn ảnh.

Sau Thác Thế Lục, Trương Miểu Di còn có Liêu Trai đang chờ lên sóng trên Tencent Video. Trong khi đó, Ngao Thụy Bằng cũng tiếp tục duy trì sự hiện diện ở dòng phim cổ trang. Việc Thác Thế Lục chính thức đóng máy vì thế mở ra một dự án mới được chú ý nhờ sự kết hợp của hai diễn viên trẻ cùng câu chuyện xuyên không, huyền huyễn và tình cảm.