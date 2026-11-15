Thạc sĩ trẻ rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng nghề qua môi trường số

Học để mở rộng tư duy quản trị

Sinh năm 2002, Lê Chí Đăng Minh vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) ở tuổi 24. Thay vì dành vài năm đi làm rồi mới quay lại giảng đường, Minh quyết định tiếp tục học ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân, khi vẫn duy trì được nhịp độ học tập và nghiên cứu.

Thạc sĩ trẻ Lê Chí Đăng Minh chia sẻ bí quyết quản trị thời gian hiệu quả. Ảnh: TN

Lựa chọn này xuất phát từ định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing. Minh muốn từng bước chuyển từ vị trí chuyên môn sang vai trò quản lý, hướng đến mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing (CMO) trước tuổi 30. Theo anh, bên cạnh khả năng thực thi, người làm Marketing ở cấp độ quản lý cần có kiến thức kinh tế và tư duy chiến lược để nhìn nhận hoạt động kinh doanh một cách tổng thể.

“Tôi không nghĩ việc tiếp tục con đường học thuật và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi có nền tảng kỹ năng, tôi muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn”, Minh chia sẻ.

Gần hai năm theo học chương trình thạc sĩ, Minh đồng thời làm việc tại một hệ thống trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sinh hoạt được anh sắp xếp khá chặt chẽ: Ban ngày làm việc, từ 18 giờ đến 21 giờ lên lớp, sau đó dành khoảng hai tiếng nghiên cứu luận văn. Việc sản xuất video hằng tuần cho kênh YouTube cá nhân cũng được duy trì.

Thử thách không chỉ nằm ở quỹ thời gian hạn hẹp mà còn ở sự khác biệt về kinh nghiệm giữa các học viên. Phần lớn học viên cùng lớp đã có nhiều năm làm việc, một số đang đảm nhiệm vị trí quản lý doanh nghiệp, trong khi Minh thuộc nhóm ít tuổi nhất.

Để bổ sung kiến thức và theo kịp các cuộc thảo luận, anh duy trì thói quen đọc báo, cập nhật thông tin kinh tế hai lần mỗi ngày. Khi tiếp nhận một vấn đề, Minh thường tìm hiểu nguyên nhân, đặt câu hỏi về cách giải quyết và liên hệ với kiến thức được học. Theo anh, khả năng tự nghiên cứu giúp người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chủ động tham gia trao đổi, phản biện.

Biến môi trường số thành nơi thực hành

Một điểm đáng chú ý trong hành trình của Minh là cách anh sử dụng môi trường số để rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp.

Không lựa chọn phương pháp học tiếng Anh chỉ dựa vào giáo trình, từ nhỏ Minh đã chủ động tạo môi trường tiếp xúc với ngôn ngữ này qua phim hoạt hình, âm nhạc và các nội dung giải trí. Anh chuyển ngôn ngữ hiển thị trên điện thoại, tivi và các thiết bị cá nhân sang tiếng Anh, qua đó hình thành thói quen tiếp nhận thông tin và tư duy trực tiếp bằng ngoại ngữ.

Thạc sĩ Lê Chí Đăng Minh cho biết, anh sử dụng môi trường số để rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp. Ảnh: TN

Khi học đại học, Minh chuyển việc học sang hình thức thực hành bằng cách xây dựng kênh YouTube sản xuất nội dung tiếng Anh hướng đến khán giả quốc tế. Anh tự thực hiện các công đoạn từ lên ý tưởng, viết kịch bản, thu âm đến tương tác với người xem. Năm 2022, sau khoảng một năm hoạt động, kênh nhận Nút Bạc YouTube. Đến nay, kênh có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.

Bên cạnh việc rèn luyện ngoại ngữ, hoạt động này giúp Minh thực hành các kỹ năng liên quan đến Marketing như sáng tạo nội dung, thiết kế, dựng video và xây dựng thương hiệu. Những kiến thức trên giảng đường vì thế có thêm môi trường để thử nghiệm, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh làm chuyên viên Marketing, tiếp tục học thạc sĩ và duy trì hoạt động sáng tạo nội dung. Sau khi hoàn thành chương trình, anh chuyển sang công tác tại một tập đoàn xây dựng lớn ở Việt Nam, với mong muốn vận dụng kiến thức quản trị và tư duy hệ thống vào môi trường doanh nghiệp.

Với Minh, bằng cấp không phải yếu tố quyết định trực tiếp cơ hội việc làm hay mức thu nhập. Năng lực cạnh tranh còn phụ thuộc vào ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức xã hội, khả năng tự học và kinh nghiệm thực tế.

“Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ giúp tôi bổ sung kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị hệ thống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế”, anh nói.

Phía sau hành trình học tập là sự động viên của gia đình. Minh cho biết, những vất vả của cha mẹ trong công việc và cuộc sống là động lực để anh đặt mục tiêu, kiên trì theo đuổi kế hoạch đã lựa chọn. Vì vậy, khi bảo vệ thành công luận văn sau 6 tháng nghiên cứu, niềm vui của anh không chỉ đến từ việc hoàn thành một chương trình học mà còn từ niềm vui của cha mẹ.

Đánh giá về quá trình học tập và định hướng phát triển của Minh, Thạc sĩ Đặng Tuấn Chinh, đạo diễn, Giám đốc Marketing một ngân hàng cho rằng, tinh thần tự học, khả năng sử dụng tiếng Anh và thành thạo nhiều kỹ năng…, là những điểm đáng chú ý của Lê Chí Đăng Minh. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng thích ứng và năng lực thực hành, việc chủ động hoàn thiện bản thân có thể tạo thêm lợi thế cho nhân sự trẻ.

Thời gian tới, Minh dự định tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quản trị, hoàn thiện chuyên môn và năng lực lãnh đạo, đồng thời duy trì hoạt động sáng tạo nội dung. Gửi gắm thông điệp đến người trẻ, anh cho biết, mỗi người đừng chỉ mải miết đi tìm một cơ hội hoàn hảo, mà hãy rèn giũa bản thân để có thể sẵn sàng ngay khi cơ hội đến.