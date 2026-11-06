Thác Lủng Páng - Vẻ đẹp nguyên bản của núi rừng

Một đoạn của thác Lủng Páng giữa những cây rừng cổ thụ tạo không khí mát mẻ quanh năm.

Nằm trên cung đường mới kết nối phường Bắc Kạn với hồ Ba Bể, thác Lủng Páng thuộc địa phận xã Phong Quang, cách trung tâm phường Bắc Kạn khoảng 20km. Để đến thác, du khách phải vượt qua những cung đường đồi núi quanh co, sau đó tiếp tục đi bộ theo những lối mòn xuyên rừng.

Không quá dài hay đòi hỏi kỹ thuật leo núi phức tạp, nhưng hành trình trekking đến Lủng Páng vẫn đủ mang lại cảm giác chinh phục cho những người yêu thích vận động và khám phá thiên nhiên. Dọc đường, những tán cây xanh mát, thảm thực vật bản địa cùng tiếng suối róc rách tạo nên không gian trong lành, tách biệt với nhịp sống ồn ào thường nhật.

Sau quãng đường trekking, thác Lủng Páng hiện ra giữa đại ngàn với dòng nước trắng xóa đổ xuống từ vách đá, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa bình yên. Dòng thác chảy quanh năm, là nơi du khách có thể nghỉ chân, cắm trại, tắm suối và tận hưởng không khí mát lành sau hành trình khám phá.

Trước cảnh sắc ấy, những mệt nhọc dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ngỡ ngàng, thích thú. Với những người lần đầu đặt chân đến Lủng Páng, thật khó hình dung giữa núi rừng Phong Quang lại có một thắng cảnh tự nhiên ấn tượng đến vậy.

Thác Lủng Páng còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng.

Điều làm nên sức hấp dẫn riêng của Lủng Páng chính là vẻ đẹp gần như nguyên bản của thiên nhiên. Không gian nơi đây chưa chịu nhiều tác động của hoạt động du lịch, vẫn giữ được nét mộc mạc của núi rừng với dòng suối, ghềnh đá, thảm cây xanh và những lối đi nhỏ xuyên qua các triền núi.

Lần đầu trải nghiệm hành trình khám phá thác Lủng Páng, chị Hoàng Thị Thu Hoài, ở tổ 5, phường Đức Xuân, không giấu được sự hào hứng. Chị chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến với thác Lủng Páng của xã Phong Quang. Thiên nhiên ở đây rất hoang sơ, hùng vĩ, có nhiều tầng thác cao và đẹp. Tôi thực sự thích thú và choáng ngợp trước cảnh sắc nơi này.

Đến Lủng Páng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn có thể dừng chân bên dòng suối, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, tận hưởng bầu không khí mát lành và cảm nhận sự thư thái giữa thiên nhiên. Những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại tạo nên sức hút riêng, nhất là với những người yêu thích du lịch khám phá, vận động ngoài trời và muốn tìm kiếm sự bình yên sau những ngày làm việc bận rộn.

Trong xu hướng du lịch xanh, khi ngày càng nhiều du khách lựa chọn những chuyến đi gần gũi với thiên nhiên, đề cao trải nghiệm thay vì chỉ tham quan, ngắm cảnh, Lủng Páng có những lợi thế riêng để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Thái Nguyên.

Tuy nhiên, chính nét hoang sơ làm nên sức hút của Lủng Páng cũng là giá trị cần được gìn giữ. Việc khai thác du lịch trong tương lai cần gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường rừng, bảo đảm an toàn cho du khách và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương. Có như vậy, du lịch mới phát triển bền vững, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên Thái Nguyên mà không làm mất đi những giá trị nguyên bản vốn có.