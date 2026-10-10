Thác Bản Giốc - bản hùng ca non nước Cao Bằng

Thác Bản Giốc nổi bật trên cánh đồng lúa chín tạo nên vẻ đẹp thơ mộng ở biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc vào mùa Thu có sự kết hợp của nhiều màu sắc tạo nên bảng màu thiên nhiên hoàn hảo. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc nổi bật trên cánh đồng lúa chín tạo nên vẻ đẹp thơ mộng nơi biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khung cảnh nên thơ của thác Bản Giốc khi vào Thu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Dòng thác đổ từ trên cao xuống nhìn như một dải lụa mềm trắng xóa. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác chính của thác Bản Giốc rộng khoảng 50m và cao 35m. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh đẹp của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cây cầu dẫn du khách đến cảm nhận vẻ đẹp bất tận của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)