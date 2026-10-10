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Thác Bản Giốc - bản hùng ca non nước Cao Bằng

Với cảnh vật nên thơ và hùng vĩ, mỗi năm, thác Bản Giốc thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, lắng nghe "hơi thở" của đá và nước, cảm nhận vẻ đẹp bất tận của non nước Cao Bằng.

Báo VietnamPlus
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Thác Bản Giốc nổi bật trên cánh đồng lúa chín tạo nên vẻ đẹp thơ mộng ở biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc nổi bật trên cánh đồng lúa chín tạo nên vẻ đẹp thơ mộng ở biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc vào mùa Thu có sự kết hợp của nhiều màu sắc tạo nên bảng màu thiên nhiên hoàn hảo. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc vào mùa Thu có sự kết hợp của nhiều màu sắc tạo nên bảng màu thiên nhiên hoàn hảo. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc nổi bật trên cánh đồng lúa chín tạo nên vẻ đẹp thơ mộng nơi biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc nổi bật trên cánh đồng lúa chín tạo nên vẻ đẹp thơ mộng nơi biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khung cảnh nên thơ của thác Bản Giốc khi vào Thu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khung cảnh nên thơ của thác Bản Giốc khi vào Thu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Dòng thác đổ từ trên cao xuống nhìn như một dải lụa mềm trắng xóa. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Dòng thác đổ từ trên cao xuống nhìn như một dải lụa mềm trắng xóa. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác chính của thác Bản Giốc rộng khoảng 50m và cao 35m. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác chính của thác Bản Giốc rộng khoảng 50m và cao 35m. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh đẹp của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh đẹp của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cây cầu dẫn du khách đến cảm nhận vẻ đẹp bất tận của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cây cầu dẫn du khách đến cảm nhận vẻ đẹp bất tận của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thac-ban-gioc-ban-hung-ca-non-nuoc-cao-bang-post1141228.vnp