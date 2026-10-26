Thả rùa núi vàng và trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên Cù Lao Chàm

Người dân chủ động thông báo, bàn giao cá thể trăn gấm cho lực lượng chức năng. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Cụ thể, ngày 23/10, ông Trần Thanh Chung (trú tại phường Hội An Đông) chủ động bàn giao một cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) nặng 1,6kg cho Công an phường Hội An Đông.

Qua kiểm tra, cá thể rùa có tình trạng sức khỏe tốt và được các lực lượng phối hợp thả về môi trường tự nhiên phù hợp ở Cù Lao Chàm.

Tiếp đó, ngày 25/10, tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp, bà Nguyễn Thị Tròn phát hiện một cá thể trăn gấm (Malayopython reticulatus) nặng khoảng 3kg bị mắc lưới phía sau nhà.

Bà Tròn đã chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để tiếp nhận, kiểm tra và phối hợp đưa cá thể trở lại môi trường sống tự nhiên.

Cá thể rùa núi vàng được kiểm tra và thả về môi trường tự nhiên tại Cù Lao Chàm. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm cho hay, rùa núi vàng là loài bò sát sống chủ yếu trên cạn, sử dụng nhiều loại thức ăn, trong đó có quả rụng và thực vật; qua đó có thể góp phần hỗ trợ phát tán hạt giống và tái sinh rừng.

Trăn gấm là loài săn mồi, góp phần điều hòa quần thể con mồi trong chuỗi thức ăn. Vì vậy, bảo vệ các loài động vật hoang dã không chỉ là bảo vệ từng cá thể mà còn là bảo vệ các mối quan hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng Cù Lao Chàm.

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rùa núi vàng và trăn gấm thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB.