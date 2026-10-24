Thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng

Ngày 24/10, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thả 22 cá thể động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên.

22 cá thể động vật hoang dã được lực lượng chức năng thả về môi trường sống tự nhiên. Ảnh: VQGVQ.

Số động vật được tái thả gồm 5 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 13 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), 3 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus). Trong đó, nhiều cá thể thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ theo quy định.

Theo đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang, các cá thể động vật được tiếp nhận thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm tiếp nhận, một số cá thể có sức khỏe yếu, bị thương hoặc suy kiệt. Các cá thể được chăm sóc, điều trị, bổ sung dinh dưỡng và phục hồi tập tính hoang dã trước khi đủ điều kiện tái thả về rừng.

Toàn bộ số động vật nguy cấp, quý hiếm trên được đơn vị tiếp nhận thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân. Ảnh: VQGVQ.

Việc đưa động vật hoang dã trở lại môi trường sống tự nhiên góp phần phục hồi quần thể, bảo tồn nguồn gen và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã trên địa bàn.

Vườn Quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích hơn 57.000 ha, sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Theo số liệu được cung cấp, khu vực này có 131 loài thực vật bậc cao, 46 loài thú, 38 loài chim và 22 loài lưỡng cư, bò sát nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: VQGVQ.

Thời gian qua, công tác tiếp nhận, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Vũ Quang góp phần bảo vệ các loài động vật, gìn giữ đa dạng sinh học và các giá trị sinh thái của khu vực.