Thả một tay khi lái xe mô tô, cô gái gặp cái kết khiến dân tình không ai muốn bênh vực

(Video ghi lại khoảnh khắc cô gái thả một tay khi lái xe. Nguồn: Group Cà phê đường phố)

Theo đó, khi lái xe mô tô vào khu vực đường hầm, trong khi các phương tiện đang di chuyển chậm, cô gái còn đi vượt vào làn ô tô và thả một tay.

Ngay sau đó, cô gái đã nhận hậu quả khi xe mô tô tông vào đuôi xe ô tô đi phía trước. Cú tông khiến cả cô gái và xe ngã nhào xuống đường. May mắn, cú tông nhẹ nên không gặp nguy hiểm về người. Khoảnh khắc này được camera hành trình phía sau ghi lại.

Tình huống sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng việc điều khiển xe trong đường hầm vốn đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặc biệt khi mật độ phương tiện đông và khoảng cách giữa các xe khá gần.

Đáng chú ý, hành động thả một tay khi xe đang di chuyển cũng khiến nhiều người lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc xử lý không kịp tình huống phía trước, người điều khiển có thể không còn đủ thời gian để phanh hoặc đánh lái tránh phương tiện khác.

Trong trường hợp này, việc xe phía trước đang di chuyển chậm càng đòi hỏi người đi phía sau phải chủ động giữ khoảng cách an toàn, quan sát liên tục và kiểm soát tốc độ. Khi muốn chuyển làn hoặc vượt, người điều khiển cũng cần cân nhắc kỹ điều kiện giao thông thay vì thực hiện thao tác khi không đảm bảo an toàn.

Dù sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng, đoạn clip vẫn là lời nhắc nhở đối với những người thường xuyên điều khiển xe mô tô trên đường, nhất là tại các khu vực như đường hầm, nơi không gian hạn chế và việc xử lý tình huống có thể khó khăn hơn. Chỉ một hành động chủ quan trong vài giây cũng có thể khiến bản thân và những người cùng tham gia giao thông gặp nguy hiểm.