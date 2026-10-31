Ngày 31/10, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Châu Bình và chính quyền địa phương tiếp nhận, thả 2 cá thể khỉ quý hiếm trở lại môi trường rừng tự nhiên.

Người dân bàn giao 2 cá thể khỉ quý hiếm.

Trước đó, anh Vy Văn Ba, trú tại bản Pom Lầu, xã Châu Bình, phát hiện 2 cá thể khỉ xuất hiện trong vườn nhà. Các con vật gây ảnh hưởng đến hoa màu, cây ăn quả và sinh hoạt của gia đình.

Thay vì tự tìm cách xua đuổi hoặc bắt giữ, anh Ba đã trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Hai cá thể khỉ quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà dân ở xã Châu Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định một cá thể là khỉ vàng (Macaca mulatta), giới tính cái, nặng 2,5kg, dài 70cm; cá thể còn lại là khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), giới tính đực, nặng 1,5kg, dài 40cm. Cả hai đều có sức khỏe bình thường.

Đây là các cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ theo quy định.

Thả khỉ vàng và khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các lực lượng đã tổ chức thả 2 cá thể khỉ về môi trường rừng tự nhiên.