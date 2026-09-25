Thả hơn 10 ngàn con cá giống vào hồ Trị An

Các cán bộ và nhân viên của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thực hiện chương trình thả cá. Ảnh: An Nhơn

Tại chương trình, đơn vị đã thả khoảng 10,2 ngàn con cá giống xuống hồ Trị An, gồm: 3,4 ngàn con cá bống tượng, 3,4 ngàn con cá lăng nha và 3,4 ngàn con cá thát lát cườm. Đây đều là những loài cá bản địa, có đặc điểm sinh thái thích nghi với môi trường hồ Trị An, khả năng sinh trưởng tốt và có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đợt này có khoảng 10,2 ngàn con cá giống các loại được thả để bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Trị An. Ảnh: An Nhơn

Theo kế hoạch năm 2026, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai sẽ thả 20,4 ngàn con cá giống bổ sung vào hồ Trị An và chia làm 2 đợt. Đợt 1 với số lượng 10,2 ngàn con đã được thực hiện; đợt 2 dự kiến tổ chức thả số lượng cá còn lại vào tháng 11-2026.

Hoạt động thả cá giống bổ sung vào hồ Trị An được Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai duy trì hằng năm, nhằm góp phần duy trì ổn định trữ lượng cá trong hồ; bảo tồn, phát triển các loài cá bản địa có giá trị; điều chỉnh cơ cấu quần đàn và bảo tồn đa dạng sinh học trong các thủy vực tự nhiên.

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, hạn chế sự phát tán của các loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Qua đó, từng bước đưa hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trở thành phong trào thiết thực, hướng đến huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ Trị An.