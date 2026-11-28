Nghi thức cung nghinh Đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang đến bờ Nam sông Thạch Hãn

Lễ tưởng niệm, cầu siêu diễn ra tại Quảng trường Giải phóng với sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương, lãnh đạo tỉnh và khoảng 1.000 tăng ni, phật tử.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Tại Bến thả hoa bờ Nam, người dân và du khách cùng thả hoa đăng xuống dòng Thạch Hãn.

Mùa hè năm 1972, trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ đã vượt sông Thạch Hãn để chi viện cho lực lượng giữ trận địa. Nhiều người đã hy sinh, nằm lại ở Thành Cổ và trên dòng sông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị dâng hương, thả hoa đăng bên bờ sông Thạch Hãn tri ân công lao to lớn mà các AHLS đã dâng hiến tuổi xuân của mình cho quê hương, đất nước được hòa bình

Việc thả hoa ngay tại bến sông gợi nhớ chặng đường những người lính năm ấy đã đi qua. Từ bờ Thạch Hãn, người dự lễ có thể hình dung vì sao việc vượt sông gắn liền với cuộc chiến đấu giữ Thành Cổ.

Trong Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, lễ hoa đăng dành một khoảng lặng để người dân và du khách cùng tưởng niệm tại nơi từng diễn ra chiến sự.

Với những người trẻ đến Thành Cổ, câu chuyện về 81 ngày đêm có thể bắt đầu từ chính bến sông ấy, từ việc tìm hiểu những người lính đã vượt sông ra sao và vì sao nhiều người mãi mãi nằm lại.

Hàng dài các đoàn viên, thanh niên, các em học sinh trường THPT Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Lòng biết ơn được bồi đắp từ những câu chuyện cụ thể như thế, để mỗi thế hệ hiểu thêm cái giá của hòa bình.

Ngày 27.11, Sở VHTTDL phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi lễ hoa đăng, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại phường Quảng Trị. Trước lễ tưởng niệm, tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức cung nghinh Đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang đến Quảng trường Giải phóng.