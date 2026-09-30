Thả đồi mồi quý hiếm về biển ở Quảng Ngãi

Cá thể đồi mồi nặng khoảng 4kg được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Phổ An

Ngày 30.9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thả một cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên tại khu vực bờ biển thôn Phổ An, xã An Phú.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc tập thể dục dọc bờ biển, người dân thôn Phổ An phát hiện một cá thể đồi mồi còn sống trôi dạt vào bờ. Cá thể có trọng lượng khoảng 4kg, thuộc nhóm 1B, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa cá thể đồi mồi đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy để bàn giao cho lực lượng chức năng. Đây là hành động kịp thời, góp phần bảo vệ một cá thể động vật biển quý hiếm và hạn chế nguy cơ bị tổn thương hoặc chết do mắc cạn.

Cá thể đồi mồi được thả trở lại môi trường tự nhiên tại vùng biển xã An Phú

Tiếp nhận cá thể đồi mồi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương và Công an xã An Phú kiểm tra tình trạng, chăm sóc và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi đưa cá thể trở lại biển.

Đến 10 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành thả cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên tại khu vực bờ biển thôn Phổ An.

Việc tiếp nhận và thả đồi mồi trở lại biển không chỉ góp phần bảo vệ loài động vật biển nguy cấp, quý, hiếm mà còn cho thấy vai trò của người dân trong phát hiện, thông báo và chung tay bảo vệ đa dạng sinh học.

Thông qua những trường hợp như trên, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên biển, không săn bắt, mua bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Qua đó góp phần gìn giữ hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học trên địa bàn Quảng Ngãi.