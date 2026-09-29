Thả cá thể vích quý hiếm về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 14/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân phối hợp Đồn Biên phòng Tam Giang Tây cũng đã thả cá thể vích 3kg về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 28/9/2026, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, anh Phạm Việt Khai (sinh năm 1989, trú tại ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân) phát hiện một con vích nặng khoảng 70 kg bị mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa con vích về chăm sóc tạm thời, anh Khai đã chủ động thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với Công an xã Tân Ân tiến hành chăm sóc sức khỏe con vích. Đến sáng 29/9/2026, các lực lượng đã phối hợp thả con vích trở lại biển.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Nhông: Vích là loài động vật biển quý hiếm, có giá trị đối với hệ sinh thái biển và đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng. Việc người dân chủ động giao nộp, cứu hộ và thả con vích về môi trường tự nhiên thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi biển.

Bộ đội biên phòng Cà Mau phối hợp thả vích về biển. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 14/9/2026, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, một ngư dân trên địa bàn đã đưa con vích nặng khoảng 3 kg đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân để phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây tiến hành thả về môi trường tự nhiên.