Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70 kg về biển

Khoảng 20 giờ ngày 28/9, trong lúc khai thác thuỷ sản trên biển, ông Phạm Việt Khai (sinh năm 1989, trú ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân) phát hiện một cá thể vích nặng khoảng 70 kg mắc vào giàn lưới.

Sau khi đưa cá thể vích vào bờ chăm sóc tạm thời, ông Khai chủ động thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với Công an xã Tân Ân kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ cá thể vích và thả trở lại môi trường biển.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với Công an xã Tân Ân thả cá thể vích nặng khoảng 70 kg về biển.

Trước đó, ngày 14/9/2026, trong lúc khai thác thuỷ sản trên biển, một ngư dân trên địa bàn cũng đã phát hiện và bàn giao cá thể vích nặng khoảng 3 kg, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây thả về môi trường tự nhiên.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây thả cá thể vích nặng khoảng 3 kg về biển.

Trung tá Nguyễn Minh Nhông cho biết, vích là loài động vật biển quý hiếm, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển và đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng. Việc người dân chủ động cứu hộ, giao nộp và thả vích về môi trường tự nhiên thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển./.