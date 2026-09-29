Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70 kg về biển
Sáng 29/9, Trung tá Nguyễn Minh Nhông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Ân thả một cá thể vích quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Khoảng 20 giờ ngày 28/9, trong lúc khai thác thuỷ sản trên biển, ông Phạm Việt Khai (sinh năm 1989, trú ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân) phát hiện một cá thể vích nặng khoảng 70 kg mắc vào giàn lưới.
Sau khi đưa cá thể vích vào bờ chăm sóc tạm thời, ông Khai chủ động thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây.
Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với Công an xã Tân Ân kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ cá thể vích và thả trở lại môi trường biển.
Trước đó, ngày 14/9/2026, trong lúc khai thác thuỷ sản trên biển, một ngư dân trên địa bàn cũng đã phát hiện và bàn giao cá thể vích nặng khoảng 3 kg, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây thả về môi trường tự nhiên.
Trung tá Nguyễn Minh Nhông cho biết, vích là loài động vật biển quý hiếm, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển và đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng. Việc người dân chủ động cứu hộ, giao nộp và thả vích về môi trường tự nhiên thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tha-ca-the-vich-quy-hiem-nang-70-kg-ve-bien-a132807.html