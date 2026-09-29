Thả cá thể rùa đất quý hiếm về tự nhiên

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, Công an xã Sao Vàng (Thanh Hóa) đã tiếp nhận một cá thể rùa đất do người dân chủ động giao nộp.

Cá thể rùa đất quý hiếm được kiểm tra sức khỏe và thả về tự nhiên

Cá thể rùa có trọng lượng khoảng 6 kg, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB. Việc người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ săn bắt, nuôi nhốt và khai thác trái phép động vật hoang dã.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Sao Vàng đã liên hệ với Trạm Kiểm lâm Mục Sơn để bàn giao cá thể rùa theo quy định. Qua kiểm tra, cá thể rùa có sức khỏe ổn định, hoạt động nhanh nhẹn và đủ điều kiện để tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ và thả về tự nhiên theo quy định.

Việc tiếp nhận, bàn giao cá thể rùa không chỉ góp phần bảo vệ một loài động vật hoang dã quý hiếm mà còn có ý nghĩa trong việc duy trì đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Công an, kiểm lâm khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm tại khu dân cư, vườn nhà hoặc khu vực sản xuất, người dân không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc sử dụng trái phép. Thay vào đó, cần thông báo cho cơ quan Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi xâm hại, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người dân tiếp tục nâng cao ý thức, chủ động phát hiện, bảo vệ và thông báo cho cơ quan chức năng khi gặp các trường hợp động vật hoang dã cần được cứu hộ, qua đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái và các nguồn gen động vật quý hiếm.