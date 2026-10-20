Thả cá thể gà lôi tía về môi trường tự nhiên

Ngày 20-10, UBND xã Bác Ái Đông phối hợp với Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Bình tổ chức thả cá thể gà lôi tía về môi trường rừng tự nhiên tại Khoảnh 3, Tiểu khu 24, thuộc lâm phần rừng đặc dụng Phước Bình.

Lực lượng chức năng thả cá thể gà lôi tía về môi trường rừng sáng 20-10.

Trước đó, ông Huỳnh Ngọc Hưng (trú thôn Ma Hoa, xã Bác Ái Đông) đã tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi tía cho Công an xã Bác Ái Đông. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết, kiểm tra tình trạng cá thể động vật và tổ chức thả về môi trường rừng tự nhiên. Hoạt động thả động vật hoang dã về rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Việc ông Hưng tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi tía cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Thông qua hoạt động này, UBND xã Bác Ái Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã; chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc đang lưu giữ động vật hoang dã cần được cứu hộ, bảo vệ.