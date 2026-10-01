Thả 31 động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Các cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được ngành chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên

Ngày 1.10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang, Công an xã Ayun tổ chức thả thành công 31 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tích cực.

Theo đó, địa điểm tái thả tại tiểu khu 414, thuộc lâm phần do Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Đợt tái thả lần này bao gồm 10 loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), có vai trò quan trọng trong cân bằng và duy trì hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Cụ thể gồm: Rùa núi vàng; Rùa núi viền; Rùa cổ sọc; Rùa đất lớn; Chim cao cát bụng trắng; Khỉ đuôi lợn; Cu li nhỏ; Trăn gấm; Tê tê Java và Kỳ đà hoa. Hoạt động tái thả đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật và an toàn cho các cá thể động vật.

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tích cực, cá thể Cu li nhỏ được trở lại sống với môi trường rừng

Theo ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, toàn bộ số động vật tái thả trên được tiếp nhận trong tháng 8 và 9 năm nay, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao”, ông Thụ nhấn mạnh và thông tin thêm, khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt. Có những cá thể mất bản năng tự nhiên.

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Chim cao cát bụng trắng, thuộc động vật nhóm IIB được thả trong lâm phần do Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 8.2026 xác nhận, cả 31 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn khẳng định hiệu quả của công tác cứu hộ, bảo tồn tại địa phương.

Đồng thời, thông qua hoạt động này tiếp tục lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.