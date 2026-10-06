Thả 28 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

Cán bộ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Được biết, qua công tác kiểm tra, phát hiện, đơn vị đã tịch thu 28 cá thể động vật rừng, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, gồm: 3 cá thể Rắn hổ mang một mắt kính; 15 cá thể chim Kim Oanh tai bạc; 8 cá thể chim Chích chòe lửa; 2 cá thể chim Họa mi. Ngoài ra, có 264 cá thể động vật rừng thông thường được kiểm tra, thu giữ, như: cá thể chim Vành khuyên, chim Cu gáy, chim Chích choè than…

Sau khi thu giữ, các cá thể động vật hoang dã được chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe bình thường, khoẻ mạnh, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hiện các cá thể động vật hoang dã đã được thả tại các khu vực có rừng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng và môi trường tự nhiên bền vững.

Các cá thể động vật hoang dã được thu giữ trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.