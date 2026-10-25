Thả 22 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 25/10, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang tổ chức thả 22 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang và Đồn Biên phòng Hương Quang tổ chức thả các cá thể động vật về tự nhiên

Các cá thể được thả gồm: 5 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); 13 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta); 3 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus). Đây đều là những loài động vật hoang dã quý, hiếm, có giá trị cao về đa dạng sinh học và cần được ưu tiên bảo vệ. Việc tái thả các cá thể về môi trường sống tự nhiên góp phần phục hồi quần thể, duy trì cân bằng sinh thái và tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Vườn Quốc gia Vũ Quang được thành lập năm 2002 với tổng diện tích hơn 57.000ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó có hơn 52.700ha rừng đặc dụng, gần 3.700ha rừng phòng hộ và khoảng 600ha rừng sản xuất.

Các cá thể động vật được thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Vườn Quốc gia Vũ Quang, được mệnh danh là “đảo ngọc” hay “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn, sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và hệ sinh thái cực kỳ đa dạng. Vườn có tới 1.823 loài thực vật, trong đó 1.616 loài có ích, phân bố trong 202 họ thực vật bậc cao có mạch. Hệ động vật rất phong phú, với 6 lớp gồm: 94 loài thú, 315 loài chim, 88 loài cá, 58 loài bò sát, 33 loài lưỡng cư và 316 loài bướm.

Đặc biệt, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng là nơi lần đầu tiên trên thế giới tìm thấy loài sao la. Việc khám phá ra loài Sao la đã gây chấn động trên thế giới vì giới khoa học đã cho rằng việc tìm thấy một loài thú lớn vào cuối thế kỷ XX là chuyện khó xảy ra.

Tháng 10/2019, tại Hội nghị các Vườn di sản ASEAN (AHP) lần 6 diễn ra tại thành phố Pakse (Lào), Vườn Quốc gia Vũ Quang chính thức được Hội đồng AHP, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tuyên bố và trao danh hiệu “Vườn di sản ASEAN”.