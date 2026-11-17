Thả các khối rạn nhân tạo tại cồn Máy Bay.

Các khối rạn được bố trí thành hai cụm, mỗi cụm 100 khối. Rạn có kết cấu bê tông cốt thép, dạng ống tròn rỗng, dài 1m, đường kính ngoài 64cm; xung quanh bố trí 18 lỗ tạo khoảng trống cho thủy sản di chuyển, trú ngụ. Theo thiết kế, mỗi cụm được xếp thành hai lớp, lớp dưới 60 khối và lớp trên 40 khối, trên diện tích 38,4m².

Đây là một phần của công trình “Rạn nhân tạo thả trong các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản” năm 2026, do Chi cục Thủy sản làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 900 triệu đồng, quy mô bốn cụm với 400 khối rạn. Ngoài hai cụm tại cồn Máy Bay, công trình bố trí hai cụm tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Bùn, xã Phú Vang.

Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP. Huế cho biết, trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có 22 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Năm 2025, Chi cục Thủy sản đã hoàn thành thả thí điểm 10 cụm rạn tại vùng lõi ba khu bảo vệ Đập Tây - Chùa Ma, Hà Nã và Đá Miếu, hướng đến bổ sung sinh cảnh, tái tạo bãi đẻ và phục hồi các loài thủy sản bản địa. Việc thả các khối rạn nhân tạo bước đầu ghi nhận hiệu quả trong việc tạo nơi cư trú, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Từ kết quả tại các điểm đã thả, Chi cục tiếp tục triển khai rạn nhân tạo trong các khu bảo vệ nguồn lợi trên đầm phá.

Việc xây dựng rạn nhân tạo trong các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản góp phần bảo tồn, tái tạo nguồn lợi và phục hồi các hệ sinh thái thủy sinh vùng đầm phá. Cùng với đầu tư công trình, ngành thủy sản và các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi. Các hoạt động này hướng đến sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản, gìn giữ đa dạng sinh học và giá trị tài nguyên sinh vật vùng đầm phá.